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23:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов

В четверг, 27 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» прошёл ответный полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси».

Барселона
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Источник: Reuters

Финальный свисток Эстер Штойбли зафиксировал ничейный исход — 1:1.

В первой половине встречи «Барселона» доминировала, однако не смогла конвертировать своё игровое преимущество в забитый мяч.

На 63-й минуте футболистки каталонской команды всё-таки сумели «дожать» соперника: точным ударом отметилась Каролина Хансен.

Спустя всего лишь четыре оборота секундной стрелки полузащитница «Челси» Гуро Рейтен восстановила равенство в счёте. Однако на большее лондонская команда не оказалась способна. Как итог — 1:1.

Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина была в заявке на эту игру, но на поле не появилась.

«Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов благодаря гостевой победе в первом матче со счётом 1:0.

В решающей игре турнира каталонская команда сразится с победителем пары «Вольфсбург» — «Арсенал».

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