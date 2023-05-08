Руни: «Манчестер Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ

«“Манчестер Сити” не только обыграет мадридский “Реал” в полуфинале Лиги чемпионов, но и уничтожит их. Конечно, я могу ошибаться, но думаю, что “Сити” находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей мадридского “Реала”, но я бы не стал ставить на них. С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, в которой Гвардиола наконец завоюет европейский трофей с “Манчестер Сити”. Тот футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пика в нужное время, только подтвердили эту мысль», — приводит слова Руни Marca со ссылкой на The Times.