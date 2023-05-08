Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
7.05
Труа
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
7.05
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
7.05
Краснодар
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
7.05
Наполи
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
7.05
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
7.05
Боруссия Д
Вольфсбург
60
Футбол. Зарубежный
7.05
Лион
Монпелье
54
Футбол. Премьер-лига
7.05
Зенит
Спартак
32
Все события
07:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни: «Манчестер Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«“Манчестер Сити” не только обыграет мадридский “Реал” в полуфинале Лиги чемпионов, но и уничтожит их. Конечно, я могу ошибаться, но думаю, что “Сити” находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей мадридского “Реала”, но я бы не стал ставить на них. С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, в которой Гвардиола наконец завоюет европейский трофей с “Манчестер Сити”. Тот футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пика в нужное время, только подтвердили эту мысль», — приводит слова Руни Marca со ссылкой на The Times.

Напомним, первый матч между командами состоится 9 мая. Ответная встреча запланирована на 17 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь