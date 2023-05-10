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00:06 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 9 мая. Испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Мадриде.

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В составе «Реала» забитым мячом отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брюйне (67). Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел 190-й матч в качестве наставника в Лиге чемпионов. Итальянец повторил достижение шотландца Алекса Ферюгосона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед». В следующем матче Анчелотти станет рекордсменом турнира по этому показателю.

«Реал» и «Манчестер Сити» в третий раз встречаются между собой на стадии полуфинала Лиги чемпионов. До этого два раза сильнее был клуб из Испании (сезоны-2015/16 и 2021/22). При этом клубы также встречались в ⅛ финала соревнований в сезоне-2019/20, тогда победу одержал английский коллектив — 2:1, 2:1. В сезоне-2012/13 «Реал» и «Манчестер Сити» дважды сыграли между собой на групповой стадии — «Реал» победил дома со счетом 3:2, в Англии команды сыграли вничью (1:1).

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча. За этот период команда одержала 17 побед и 4 раза сыграла вничью. В последний раз манчестерский клуб уступил 5 февраля в гостевом матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:3).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», в финальной встрече предыдущего розыгрыша турнира команда оказалась сильнее английского «Ливерпуля» (1:0). В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций от 2 мая. Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Реал
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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