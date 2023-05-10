«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» в третий раз встречаются между собой на стадии полуфинала Лиги чемпионов. До этого два раза сильнее был клуб из Испании (сезоны-2015/16 и 2021/22). При этом клубы также встречались в ⅛ финала соревнований в сезоне-2019/20, тогда победу одержал английский коллектив — 2:1, 2:1. В сезоне-2012/13 «Реал» и «Манчестер Сити» дважды сыграли между собой на групповой стадии — «Реал» победил дома со счетом 3:2, в Англии команды сыграли вничью (1:1).