Глеб сделал прогноз на победителя Лиги чемпионов

«И “Манчестер Сити” заслуживает победы в Лиге чемпионов, и “Реал”. “Реал” — это вообще команда чемпионов, как будто их кто-то ведет всегда к этому титулу. Конечно, это одна из сильнейших команд мира, но в любом случае то, как удачно у них получается выступать в Лиге чемпионов, это просто невероятно.

Обе команды заслуживают выхода в финал, 1:1 счет у них, шансы 50 на 50, даже несмотря на то, что игра будет проходить в Англии. Поэтому трудно кого-то выделить. Там все будут решать различные мелочи, кто без ошибок сыграет, кто воспользуется своим шансом забить, тут куча моментов, это топовые команды, я думаю, игра будет очень напряженной.