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00:08 (мск), источник: Sport24

Глеб сделал прогноз на победителя Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб выразил мнение, что победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне станет тот, кто окажется сильнее в полуфинальном противостоянии между «Реалом» и «Манчестер Сити». Напомним, что в другом полуфинале встречаются «Интер» и «Милан».

Интер
Милан
Манчестер Сити
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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«И “Манчестер Сити” заслуживает победы в Лиге чемпионов, и “Реал”. “Реал” — это вообще команда чемпионов, как будто их кто-то ведет всегда к этому титулу. Конечно, это одна из сильнейших команд мира, но в любом случае то, как удачно у них получается выступать в Лиге чемпионов, это просто невероятно.

Обе команды заслуживают выхода в финал, 1:1 счет у них, шансы 50 на 50, даже несмотря на то, что игра будет проходить в Англии. Поэтому трудно кого-то выделить. Там все будут решать различные мелочи, кто без ошибок сыграет, кто воспользуется своим шансом забить, тут куча моментов, это топовые команды, я думаю, игра будет очень напряженной.

Я думаю, кто выйдет из пары «Реал» — «Манчестер Сити», тот и станет победителем Лиги чемпионов, это на мой взгляд, хотя финал всегда непредсказуем, и не всегда сильнейшая команда выигрывает, я имею в виду, по игре. Но ставлю на то, что одна из команд из этой пары, кто выйдет, станет победителем Лиги чемпионов", — цитирует Глеба Vseprosport.kz.

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