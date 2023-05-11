Глеб сделал прогноз на победителя Лиги чемпионов

«И “Манчестер Сити” заслуживает победы в Лиге чемпионов, и “Реал”. “Реал” — это вообще команда чемпионов, как будто их кто-то ведет всегда к этому титулу. Конечно, это одна из сильнейших команд мира, но в любом случае то, как удачно у них получается выступать в Лиге чемпионов, это просто невероятно.
Обе команды заслуживают выхода в финал, 1:1 счет у них, шансы 50 на 50, даже несмотря на то, что игра будет проходить в Англии. Поэтому трудно кого-то выделить. Там все будут решать различные мелочи, кто без ошибок сыграет, кто воспользуется своим шансом забить, тут куча моментов, это топовые команды, я думаю, игра будет очень напряженной.
Я думаю, кто выйдет из пары «Реал» — «Манчестер Сити», тот и станет победителем Лиги чемпионов, это на мой взгляд, хотя финал всегда непредсказуем, и не всегда сильнейшая команда выигрывает, я имею в виду, по игре. Но ставлю на то, что одна из команд из этой пары, кто выйдет, станет победителем Лиги чемпионов", — цитирует Глеба Vseprosport.kz.