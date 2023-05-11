«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Интер» и «Милан» проводят домашние матчи на одном стадионе — «Сан-Сиро». В первой встрече официальным хозяином поля был «Милан», ответный матч пройдет 16 мая. В финале победитель противостояния между миланскими клубами сыграет с испанским «Реалом» или английским «Манчестер Сити». Их первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

«Милан» и «Интер» провели третий матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов, в 2003 году команды дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), благодаря гостевому голу в финал вышел «Милан». В 2005 году команды сыграли в четвертьфинале, «Милан» выиграл первый матч (2:0), ответная встреча не была доиграна из-за поведения болельщиков, «Интеру» присудили техническое поражение со счетом 0:3. «Милан» выигрывал Лигу чемпионов семь раз, в последний раз — в 2007 году. «Интер» завоевывал трофей трижды. В последний раз команда побеждала в 2010 году.