Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.05
Милан
Интер
02
Футбол. Еврокубки
9.05
Реал
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
Все события
00:21 (мск), источник: ТАСС

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 10 мая. Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду.

Милан
ИнтерЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11).

«Интер» и «Милан» проводят домашние матчи на одном стадионе — «Сан-Сиро». В первой встрече официальным хозяином поля был «Милан», ответный матч пройдет 16 мая. В финале победитель противостояния между миланскими клубами сыграет с испанским «Реалом» или английским «Манчестер Сити». Их первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

«Милан» и «Интер» провели третий матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов, в 2003 году команды дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), благодаря гостевому голу в финал вышел «Милан». В 2005 году команды сыграли в четвертьфинале, «Милан» выиграл первый матч (2:0), ответная встреча не была доиграна из-за поведения болельщиков, «Интеру» присудили техническое поражение со счетом 0:3. «Милан» выигрывал Лигу чемпионов семь раз, в последний раз — в 2007 году. «Интер» завоевывал трофей трижды. В последний раз команда побеждала в 2010 году.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», в финальной встрече предыдущего розыгрыша турнира команда оказалась сильнее английского «Ливерпуля» (1:0). В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Милан
0:2
Первый тайм: 0:2
Интер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь