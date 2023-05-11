Убийство на «Сан-Сиро». «Интер» уже в финале Лиги чемпионов?

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Противостояние миланских команд в полуфинале Лиги чемпионов, казалось, пройдет в формате игры в гляделки. Уступит тот, кто первым моргнет и ошибется. Ведь обороняются соперники лучше, чем проводят позиционные атаки. Именно поэтому первый гол имел важнейшее значение.

Футболисты все понимали и действовали в первые минут по плану. Мало контроля мяча и рискованных ходов, много борьбы. Команды больше разрушали, чем на созидали. Однако «Милан» моргнул.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8ca41fe22cfc0840&partner_ext=173&place_id=222&oid=-38514064&hd=1&id=456252201&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подвели подопечных Стефано Пиоли стандартные положения. «Милан» в текущем сезоне крайне мало забивает после угловых и штрафных, а пропускают с них на уровне аутсайдеров. «Интер» же является одной из лучших команд в Италии по стандартам в атаке.

Капитан хозяев Давиде Калабрия проиграл борьбу Эдену Джеко перед воротами. Гол шокировал не только болельщиков. Сами футболисты «Милана» как будто изначально настроились на изматывающую борьбу с нулями на табло и очень удивились внезапному лидерству соперника.

А пока они приходили в себя, «Интер» забил еще раз. В быстрой атаке, воспользовавшись дырой в центре обороны хозяев. Отличился Генрих Мхитарян, ворвавшийся в штрафную из глубины и легко переигравший вратаря.

Два гола за 10 минут — звучало как приговор. Дальше становилось только хуже. Травму получил атакующий хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер. «Интер» продолжал размашисто атаковать и был близок к третьему голу. Он мог случиться на исходе получаса игры. Лаутаро Мартинес упал в штрафной, а судья даже указал на «точку». К счастью, после просмотра видеоповтора решение арбитр отменил.

Однако даже без «контрольного выстрела» исход кажется очевидным. «Милан» в итоге постепенно пришел в себя и выровнял игру, хотя так и не показал, за счет чего способен отыграть два мяча. Оливье Жиру неплохо боролся впереди, но не получал поддержки партнеров. Тео Эрнандес находился слишком далеко от линии атаки, а каких-то внятных командных действий у подопечных Пиоли не получилось.

Единственным светлым пятном на фоне партнеров виделся Браим Диас. Полузащитник пытался создавать моменты за счет индивидуальных действий. К сожалению усилия вязли в силовом футболе, за счет которого «Интер» намертво запер штрафную. Игроки гостей активно шли в единоборства, брали их агрессией и преимуществом в габаритах.

«Милан» не нашел ресурсов для сохранения интриги. В ответной встрече спасти команду может только чудо. Имя ему — Рафаэль Леао. Бразильская звезда «красно-черных» пропустил первый матч из-за травмы. Его очень не хватило хозяевам, чтобы создать что-то опасное у ворот «Интера».