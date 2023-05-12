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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» уступила «Базелю» в первом матче ½ финала Лиги конференций

Завершился первый матч ½ финала Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и «Базель».

Фиорентина
БазельЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Встреча завершилась волевой победой швейцарской команды со счётом 2:1.

Уже на седьмой минуте матча «Базель» сумел забить первый гол, однако его отменили из-за офсайда у нападающего швейцарцев Жан-Кевина Огюстена.

Спустя 18 минут «Фиорентина» сумела открыть счёт в матче — отличился бразильский форвард «фиалок» Артур Кабрал.

Во второй половине встречи «Базель» всё-таки сумел восстановить равенство усилиями Анди Диуфа. Он отличился с передачи Тауланта Джаки на 71-й минуте.

На 90+2-й минуте полузащитник швейцарцев Зеки Амдуни сумел забить победный мяч. Игра так и завершилась — 2:1 в пользу «Базеля».

Ответный полуфинальный матч пройдёт на поле «Базеля». Игра состоится в четверг, 18 мая (22:00 мск).

Ранее в ¼ финала турнира «Фиорентина» прошла польский «Лех». Ещё в первом матче «фиалки» на выезде разгромили соперника со счётом 4:1. Ответная игра завершилась победой «Леха» (3:2), но это не помешало флорентийцам выйти в полуфинал.

«Базель» был сильнее французской «Ниццы» (4:3 по сумме двух встреч).

Фиорентина
1:2
Первый тайм: 1:0
Базель
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