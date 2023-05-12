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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятное спасение «Ювентуса», Моуринью справился со своим учеником. Ждем итальянский финал в ЛЕ?

Обзор первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

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Источник: Reuters

«Севилья» в родной стихии

Футбол

Лига Европы 2022/2023
1/2 финала, 11.05.2023, 22:00

Ювентус1Севилья1

«Ювентус» и «Севилью» в этом сезоне бросало то в жар, то в холод. Туринцев то штрафовали на 15 очков, то возвращали отобранное, но до сих пор непонятно — какие показатели и место в таблице будут у «Старой синьоры» к финишу национального первенства. Так что Лига Европы, как и говорил Массимилиано Аллегри, по-прежнему остается дорогой в главный еврокубок. И, естественно, возможностью спасти сезон, не закончив его без трофеев.

Но если «Юве» мешали юридические коллизии и грехи прошлого, то кризис «Севильи» по большей части спортивный. Андалусийцы начали сезон с Юленом Лопетеги, продолжили с Хорхе Сампаоли, и только с назначением 62-летнего Хосе Луиса Менделибара жизнь стала налаживаться. Настолько, что после эпического четвертьфинального противостояния с «МЮ» снова вспомнили, как второй по статусу еврокубок прозвали Лигой «Севильи».

11-я на данный момент команда ла лиги сейчас на таком кураже, что задаешься вопросом: эти ли люди еще осенью стояли на вылет, а у одного из будущих героев ЧМ-2022 Эн-Несири на лицевом счету были жалкие два мяча? После турнира в Катаре марокканец забил 16. Если брать результативность с начала года, вровень с ним идет только Мбаппе, выступающий в менее конкурентной лиге за бесспорного фаворита.

Источник: Reuters

Между тем все зимнее усиление «Севильи» — арендованные перспективные игроки вроде Хиля и Баде, да вернувшийся из Амстердама Окампос. В «Аяксе» аргентинец практически не играл, но когда его привели в порядок, победный паззл сложился. А как четко все работает, показала образцовая контратака с завершением Эн-Несири. При этом гости лишились ассистировавшего ему Окампоса.

Эта потеря, а также сделанные Аллегри перестановки в перерыве стали потихоньку менять игру. Но были и тревожные для «Юве» звоночки. В обороне изначально не мог сыграть Бремер, а тут еще и в своем 500-м матче за туринцев травмировался Бонуччи. Такими темпами к ответной игре оборона бело-черных станет совсем уж экспериментальной.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. «Юве» на исходе добавленного времени спас экстренно вступавший в игру защитник Гатти. Теперь на «Рамон Санчас Писхуан» не придется рисковать и раскрываться. Теперь в своей стихии будет Аллегри, снова показавший, как спасаться, когда тебя все похоронили.

Источник: Reuters

Ставка сыграла

Футбол

Лига Европы 2022/2023
1/2 финала, 11.05.2023, 22:00

Рома1Байер0

Судя по последним результатам (две ничьих и два поражения в четырех турах), в Лигу чемпионов «Рома» решилась пробиваться через турнир статусом ниже. Но если математически три матча — действительно самая короткая дорога к мечте, то в футбольном плане все слишком непредсказуемо. «Байер» преобразился с приходом Хаби Алонсо, а тот еще и прекрасно знает все секреты Жозе Моуринью, так как в лучшие годы португальца отыграл под его началом три сезона в «Реале».

И когда после теплых объятий ученика и учителя немцы провели пару потенциально голевых атак, мало кто удивился. Но также не стало сюрпризом и то, что команда Моуринью постепенно подстроилась под соперника. «Рома» начала с фирменных стандартов, после одного из которых Храдецки потащил удар в упор от Ибаньеса, а второй тайм и вовсе прошел по сценарию Особенного. Или даже по заранее разработанному плану.

Ведь не просто так португалец в столь ответственной игре сделал ставку не на опытного Вайналдума, а на 20-летнего Бове. И тот за пять дней до своего дня рождения показал классный футбол. Даже не по годам зрелый. Сам начал атаку умным пасом в центр штрафной на Абрахама, и сам же успел к отраженному вратарем мячу. Первый гол в еврокубках и сразу такой важный — это по-настоящему крутая история.

Источник: Reuters

Сколько таких написал Моуринью, год назад выигравший первую в истории Лигу конференций, а теперь замахнулся на еще один трофей! Пока ставка тренера играет, а Хаби Алонсо через неделю ждут на переэкзаменовку. Как он к ней подготовится — очень интересно. Пока в этом плей-офф испанцу лучше удаются именно ответные матчи. К нему «Байер» мог подойти с ничьей, однако ошибку Руя Патрисиу все же исправил подстраховавший вратаря на ленточке Кристанте.

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