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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко — настоящий кошмар «Интера». Сейчас «Милану» не хватает такого форварда

Украинец — лучший бомбардир в истории миланского дерби.

Интер
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Источник: AP 2022

«Милан» находится в тяжелейшей ситуации накануне ответного матча Лиги чемпионов с «Интером». В первом полуфинале «россонери» уступили со счётом 0:2. Теперь клубу необходимо отыгрывать разницу в два мяча. Вопрос решался бы проще, если бы в составе «Милана» находился форвард, наводящий страх на «Интер». Сейчас в команде такого нет, но 20 лет назад «нерадзурри» ужасал Андрей Шевченко. Украинский форвард — лучший бомбардир в истории дерби «Милана» и «Интера». Стефано Пиоли точно не отказался бы от такого нападающего перед важнейшей встречей.

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
1/2 финала, 16.05.2023, 22:00

Интер-Милан-

Шевченко перешёл в «Милан» по окончании сезона-1998/1999. Руководство итальянского клуба заплатило киевскому «Динамо» $ 25 млн. От украинца ждали игры на стабильно высоком уровне и большое количество голов.

Шевченко не подвёл: уже в первый сезон он стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 24 мяча. Два из них — в ворота «Интера». В 7-м туре «Милан» обыграл «нерадзурри» 2:1, а в 24-м — уступил с аналогичным счётом. Также команды столкнулись в четвертьфинале Кубка Италии. Общую победу — 4:3 — одержал «Интер», но примечательно, что все три гола «Милана» забил Шевченко. Однако главные встречи украинца с принципиальным соперником были впереди.

Источник: AP 2022

В следующем сезоне-2000/2001 «Милан» одержал крупнейшую победу в истории дерби, разгромив «Интер» 6:0. Сначала Андрей забил головой на 66-й минуте, воспользовавшись подачей Сержиньо. А ещё через 11 минут отличился во второй раз, замкнув прострел Кахи Каладзе. В конце матча Шевченко успел отдать голевой пас на Сержиньо. В итоге форвард закончил дерби с тремя результативными действиями.

Никогда не забуду, как во втором сезоне мы обыграли «Интер» 6:0. Это была феерическая победа. Сезон у обеих команд не складывался, но мне приятно было выиграть и забить два гола. Атмосфера — совершенно другая. Игра в дерби с «Интером» придавала мне сверхзаряд, прекрасно понимал, насколько важна игра для болельщиков.

Андрей Шевченко
экс-нападающий «Милана»

В сезоне-2001/2002 Шевченко снова оформил дубль (третий за карьеру в «Милане») в ворота «Интера» — в 8-м туре Серии А. А через год его мяч в ответном полуфинале Лиги чемпионов с чёрно-синими вывел команду в финал.

«Милан» и «Интер» сыграли оба матча вничью (0:0, 1:1), но первые прошли дальше за счёт правила выездного гола. Хотя в этом случае оно выглядит абсурдно, так как у команд один стадион на двоих. Так или иначе, мяч Шевченко «Интеру» повлиял на то, что в итоге «Милан» стал победителем ЛЧ-2002/2003. «Мы верили, что выиграем. Команда была готова к финалу. Это была прекрасная игра для нас, игроков, это была битва, в которой нам удалось победить», — сказал Андрей сразу после ответной игры с «Интером».

Затем Шевченко перестал регулярно огорчать соперника в чемпионате Италии, забив всего два гола за пять сезонов (с учётом возвращения из «Челси» в 2008-м). Но в Лиге чемпионов — 2004/2005 судьба снова свела «Милан» и «Интер», на этот раз в четвертьфинале. Шевченко забил по одному мячу в обеих встречах, а его команда прошла в ½ финала. Ответный матч между клубами был прерван из-за поведения фанатов «Интера», которые сорвали его своим перформансом с файерами.

В итоге «нерадзурри» засчитали техническое поражение со счётом 0:3 (общий счёт — 0:5). Можно сказать, что голы Шевченко деморализовали фанатов соперника, помешавших в итоге «Интеру» хотя бы побороться с «Миланом». Андрей в итоге не забил решающий пенальти в финале в послематчевой серии с «Ливерпулем». Но до этого сумел огорчить врагов «Милана».

В общей сложности Андрей провёл против «Интера» за красно-чёрных 20 матчей, в которых забил 14 голов. Это лучший результат в истории дерби, в топ-3 также входят Джузеппе Меацца (13 голов, 12 — за «Интер», 1 — за «Милан») и Гуннар Нордаль («Милан») с Иштваном Ньершем («Интер», оба — по 12). Шевченко не забивал ни одной команде больше, чем «нерадзурри». В Италии следом идёт «Лацио» (13 голов), на Украине — «Днепр» (9). Андрея можно смело назвать специалистом по «Интеру», которого так не хватает «Милану».

Источник: Reuters

Шевченко посетил первый полуфинал команд в Лиге чемпионов. Экс-форвард «Милана» находился в VIP-ложе с техническим директором и бывшим одноклубником Паоло Мальдини, а также со спортивным директором Фредериком Массарой. До матча украинец сохранял позитивный настрой, но уже после 11-й минуты, к которой «Милан» пропустил два мяча, выглядел грустным.

Может, Пиоли стоит позвать Шевченко на беседу с командой накануне ответного матча с «Интером»? Он точно знает, как поразить ворота принципиального соперника и как психологически подготовиться. А «Милану» во вторник необходимо огорчить «Интер» несколько раз.

Никита Паглазов

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