Итальянский «Интер» стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов

Мяч на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первая встреча завершилась победой «Интера» со счетом 2:0.

«Интер» и «Милан» проводят домашние матчи на одном стадионе — «Сан-Сиро». В ответной встрече официальным хозяином поля был «Интер». В финале «Интер» сыграет с испанским «Реалом» или английским «Манчестер Сити». Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 17 мая.

«Милан» и «Интер» во второй раз встретились в полуфинале Лиги чемпионов. В 2003 году команды дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), благодаря гостевому голу в финал вышел «Милан». В 2005 году команды сыграли в четвертьфинале, «Милан» выиграл первый матч (2:0), ответная встреча не была доиграна из-за поведения болельщиков. «Интеру» присудили техническое поражение со счетом 0:3.

«Милан» выигрывал Лигу чемпионов семь раз, в последний раз — в 2007 году. «Интер» завоевывал трофей трижды, в последний раз команда побеждала в 2010 году.