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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал первым армянином в истории, добравшимся до финальной стадии Лиги чемпионов.

Милан
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Источник: Reuters

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» (1:0) сильнее оказался коллектив Симеоне Индзаги, который по сумме двух встреч (3:0) прошёл в финал.

Полузащитник «чёрно-синих» Генрих Мхитарян, таким образом, станет первым армянином, который примет участие в финальном матче самого престижного еврокубкового турнира. Ранее представители Армении в финале Лиги чемпионов не играли.

Отметим, что в первом матче между «Интером» и «Миланом» (2:0) в ½ полуфинала Генрих Мхитарян отметился забитым мячом. Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
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