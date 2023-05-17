Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» (1:0) сильнее оказался коллектив Симеоне Индзаги, который по сумме двух встреч (3:0) прошёл в финал.

Полузащитник «чёрно-синих» Генрих Мхитарян, таким образом, станет первым армянином, который примет участие в финальном матче самого престижного еврокубкового турнира. Ранее представители Армении в финале Лиги чемпионов не играли.