«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Эдер Милитао. «Манчестер Сити» вышел в финал по сумме двух игр, первый матч закончился со счетом 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с итальянским «Интером», который вышел в финал днем ранее, пройдя «Милан» по сумме двух матчей (2:0, 1:0). «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз, впервые английский клуб вышел в финал в 2021 году и уступил лондонскому «Челси» (0:1).

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти провел 191-ю игру в Лиге чемпионов в качестве тренера и установил новый рекорд, обойдя по этому показателю шотландца Алекса Фергюсона (190 матчей). Итальянец является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров, в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с «Миланом», в 2014 и 2022 годах — с «Реалом».