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00:04 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 17 мая. Английский «Манчестер Сити» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Реал» в ответном матче ½ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча прошла в среду на стадионе «Сити оф Манчестер».

Манчестер Сити
Реал
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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Эдер Милитао. «Манчестер Сити» вышел в финал по сумме двух игр, первый матч закончился со счетом 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с итальянским «Интером», который вышел в финал днем ранее, пройдя «Милан» по сумме двух матчей (2:0, 1:0). «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз, впервые английский клуб вышел в финал в 2021 году и уступил лондонскому «Челси» (0:1).

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти провел 191-ю игру в Лиге чемпионов в качестве тренера и установил новый рекорд, обойдя по этому показателю шотландца Алекса Фергюсона (190 матчей). Итальянец является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров, в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с «Миланом», в 2014 и 2022 годах — с «Реалом».

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал
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