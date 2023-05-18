Гвардиола — первый тренер, трижды выбивший «Реал» из розыгрыша ЛЧ/КЕЧ

Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала17.05.2023, 22:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium, 52313 зрителей
|Хосеп Гвардьола
|Карло Анчелотти
|Бернарду Силва(Кевин Де Брейне)
|23′
|Бернарду Силва
|37′
|Эдер Милитау
|76′
|Хулиан Альварес(Фил Фоден)
|90+1′
|31
|Эдерсон
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Кайл Уокер
|3
|Эдер Милитау
|3
|Рубен Диаш
50′
|4
|Давид Алаба
|5
|Джон Стоунс
|15
|Федерико Вальверде
|25
|Мануэль Аканджи
|9
|Карим Бензема
|16
|Родри Эрнандес
|20
|Винисиус Жуниор
|20
|Бернарду Силва
|2
|Даниэль Карвахаль
55′80′
|10
|Джек Грилиш
90+1′
|19
|Дани Себальос
|8
|Илкай Гюндоган
62′79′
|8
|Тони Кроос
70′
|26
|Рияд Махрез
|11
|Марко Асенсио
|17
|Кевин Де Брейне
84′
|10
|Лука Модрич
63′
|47
|Фил Фоден
|22
|Антонио Рюдигер
|9
|Эрлин Бреут Холанн
90′
|12
|Эдуардо Камавинга
75′80′
|19
|Хулиан Альварес
|17
|Лукас Васкес
|21
|Родригу
80′
|18
|Орельен Тшуамени
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)