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00:31 (мск), источник: Sport24

Гвардиола — первый тренер, трижды выбивший «Реал» из розыгрыша ЛЧ/КЕЧ

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов — 2022/23, обыграв по сумме двух матчей на стадии ½ финала мадридский «Реал». После ничьей в Мадриде (1:1) «Сити» сокрушил «сливочных» на своем поле — 4:0.

Манчестер Сити
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в третий раз выбил «Реал» из розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает Squawka, каталонский специалист — первый тренер в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов, кому удалось подобное.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал
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