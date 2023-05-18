Гвардиола — первый тренер, трижды выбивший «Реал» из розыгрыша ЛЧ/КЕЧ

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов — 2022/23, обыграв по сумме двух матчей на стадии ½ финала мадридский «Реал». После ничьей в Мадриде (1:1) «Сити» сокрушил «сливочных» на своем поле — 4:0.