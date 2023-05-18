Гвардиола — король! «Реал» уничтожен 0:4, за «Интер» в финале ЛЧ просто страшно

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Битва с боссом

В компьютерных играх, комиксах и прочих разновидностях вымышленного мира герою для достижения высшего уровня часто необходимо победить более сильного персонажа — босса. В этом смысле Карло Анчелотти — босс для Пепа Гвардиолы. Итальянец и намного опытнее, и титулов в Лиге чемпионов у него больше (с разными командами), и коллегу из «МС» он уже проходил. Как раз год назад в полуфинале Лиги чемпионов «горожане» при невероятном сценарии вылетели от «Реала». Но последняя «жизнь» Пепа тогда не сгорела.

Этот полуфинал весь мир расценивал как скрытый финал, ведь в решающем матче «Интер» в любом случае выглядел бы явным аутсайдером. Но миланцы — другая история. А сейчас для Гвардиолы даже лучше опять встретиться с Анчелотти на той же стадии — это ведь шанс показать, как каталонский специалист вырос за год. Хотя многие считают, что расти уже некуда.

Рекорд Анчелотти

В день ответной встречи Анчелотти установил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов в качестве главного тренера (191) и обошел сэра Алекса Фергюсона. Конечно, это число глобально не имело значения для итальянца, но битве с Гвардиолой добавляло эпичности. Поражение годичной давности Пеп, как и все болельщики «Манчестер Сити», воспринял очень болезненно, поэтому наверняка жаждал мести.

Перед игрой журналисты задали Гвардиоле дежурный вопрос на тему слишком изощренной тактики на поздних стадиях Лиги чемпионов, которая не раз стоила «горожанам» вылета. Пеп ответил обещанием «не перемудрить» и сдержал слово: основа оказалась идентична той, что провела 90 минут без замен в Мадриде. А вот Анчелотти удивил тем, что оставил в запасе Рюдигера, намертво связавшего руки и ноги Холанну в первом матче. И, возможно, пожалел об этом.

Дубль Бернарду Силвы

Старт получился таким же, как на прошлой неделе: «Реал» осознанно опустился в низкий блок и терпеливо отбивался от атак хозяев. «Сити» тоже не спешил и нередко покалывал ворота мадридцев ударами со средней и дальней дистанции. Однако главную угрозу, разумеется, нес в себе Холанн — на первых минутах норвежец дважды бил в упор, но Куртуа показал такой же космический уровень, что и в прошлогоднем финале ЛЧ.

На «Сантьяго Бернабеу» хозяева оставались без мяча половину тайма, после чего пошли вперед и забили. Но на этот раз «Сити» давил до конца, и в этом ключевое изменение Гвардиолы: «горожане» не ослабили хватку даже после своего первого гола.

Результат сделал Бернарду Силва. Именно португалец стал автором победного выстрела в первой полуфинальной встрече с «Реалом» год назад, и он же обеспечил «Сити» комфортное преимущество теперь. Но нужно отметить, что по воротам били почти все: сразу девять полевых игроков хозяев нанесли хотя бы один удар до перерыва. Возможно, именно это имел в виду Гвардиола, когда говорил перед матчем, что хочет действовать в атаке гибче.

Другой «Реал»

Мадрид был неузнаваем. «Реал» наверняка хотел бы разжать пружину, но «Сити» ему это не позволял. Даже фирменные рывки Винисиуса не приносили ничего — Уокер с легкостью догонял стремительного обычно бразильца. «Королевский клуб» напомнил о себе только мощнейшей попыткой Крооса метров с тридцати — на 35-й минуте немец зарядил в перекладину.

После перерыва рисунок игры изменился — уже «Реал» стал действовать первым номером, а у «Сити» до 73-й минуты вообще не было ударов по воротам. Но это совсем не означало, что гости перехватили преимущество. «МС» оборонялся дисциплинированно, так что самым явным шансом гостей на гол долгое время оставался дальний удар Алабы со штрафного, с которым Эдерсон справился.

Но счет 2:0 в матчах с «Реалом» никогда не гарантирует победу, и «горожане» об этом прекрасно знают. Поэтому в концовке прибавили: сначала Куртуа отразил мяч в перекладину после выпада Холанна, а чуть позже Эдер Милитао организовал автогол.

Только после третьего успеха «Сити» успокоился и позволил «Реалу» создать убойный момент, который в другой вселенной мог бы привести к очередному невероятному спасению. Но королями в этот вечер стали совсем другие футболисты: в добавленное время они окончательно уничтожили «Реал» — чемпион мира Альварес зажег на табло 4:0.

С момента ухода Гвардиолы из «Барселоны» прошло уже 11 лет. За это время команды гениального каталонца добирались до финала Лиги чемпионов всего раз — два года назад, когда «Манчестер Сити» уступил «Челси». Нет сомнений, что Пеп одержим идеей закрыть гештальт и наконец-то покорить Европу без помощи Месси.

Получится ли? Узнаем 10 июня в Стамбуле. Но за «Интер» становится страшно уже сейчас.