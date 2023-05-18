«Манчестер Сити» и «Интер» летят в Стамбул. Нас ждет крутейший финал ЛЧ

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Корреспондент РИА Новости Спорт собрал десятку важных фактов о решающем матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23, в котором впервые за 16 лет встретятся клубы из Англии и Италии.

«Манчестер Сити» — «Интер»

Когда: 10 июня, суббота / 22:00 по московскому времени;

10 июня, суббота / 22:00 по московскому времени; Где: «Олимпийский стадион Ататюрка» (вместимость — 75 тыс), Стамбул.

1. На пути к финалу «Сити» вышел с первого места из группы G с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». Затем англичане убрали с пути в плей-офф «Лейпциг», «Баварию» и действующего победителя турнира «Реал». Что касается «Интера», то итальянцы стали вторыми в квартете C (настоящей «группе смерти» с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» из Пльзени), после чего взяли верх над «Порту», «Бенфикой» и «Миланом».

2. «Горожане» сыграют в решающем матче турнира второй раз в истории (в 2021-м они сенсационно уступили «Челси» — 0:1). Трехкратные победители ЛЧ «нерадзурри» не были в финале с 2010 года. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде команда Жозе Моуринью благодаря дублю Диего Милито победила мюнхенскую «Баварию» (2:0) и спустя 45 лет вновь стала лучшим клубом Европы.

3. Финалисты ни разу не встречались друг с другом в официальном матче. Такое последний раз было в финале 2005 года, когда «Ливерпуль» одержал историческую победу над «Миланом»… И тоже в Стамбуле.

4. «Манчестер Сити» в трех победах от «требла». «Горажанам» нужно выиграть еще один матч в чемпионате, чтобы взять золото Английской премьер-лиги (АПЛ), затем победить «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и, наконец, поставить точку в 31-м розыгрыше ЛЧ.

5. Манчестерцы остаются непобежденными в этом розыгрыше Лиги чемпионов: семь побед и пять ничьих. «Нерадзурри» ни разу не проиграли, начиная с ⅛ финала, но оступались в группе: в общей сложности у итальянского гранда семь побед, три ничьи и два поражения.

6. Отдаем должное обороне «Интера»: за шесть встреч в плей-офф команда Симоне Индзаги пять раз сохраняла ворота на замке. Всего же за 12 матчей на турнире итальянцы пропустили 10 мячей, а забили 19. Разница «Сити» — абсолютное доминирование (31−5).

7. Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может стать первым футболистом в истории, побеждавшим в Лиге конференций (2022), Лиге Европы (2017) и Лиге чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Финал, 10.06.2023, 22:00 Манчестер Сити - Интер -

8. Лаутаро Мартинес («Интер») и Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — для кого-то из аргентинских парней нынешний сезон станет уникальным. Ведь в истории футбола было всего девять игроков, которым удавалось победить и в ЛЧ, и на чемпионате мира. И все за один сезон.

9. Гонка бомбардиров однозначно останется за Эрлингом Холандом (12). Но новичку «Сити» есть к чему стремиться в будущем: в сезоне-2013/14 Криштиану Роналду наколотил за «Реал» 17 мячей.

10. Стамбульский финал — одна из самых многострадальных афиш в истории футбола. Достаточно упомянуть, что из-за пандемии коронавируса решающие матчи ЛЧ переносили с пролива Босфора дважды (в 2020 и 2021 годах). Верим, что в этот раз турецкому празднику ничто не помешает.

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Букмекеры уже выкатили коэффициенты на финал. Фаворит очевиден: 1.2 на успех клуба из Англии и 4.6 на сенсацию от топа Серии А.