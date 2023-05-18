«Севилья» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч команд завершился с ничейным счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.