«Вест Хэм» обыграл АЗ и вышел в финал Лиги конференций
«Вест Хэм» в гостях одержал победу над АЗ в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 1:0.
АЗ
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«Вест Хэм» в гостях одержал победу над АЗ в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 1:0.
Единственный гол в компенсированное время ко второму тайму забил полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс.
Первый матч завершился победой команды Дэвида Мойеса (2:1), поэтому лондонцы вышли в финал Лиги конференций. Их соперником станет победитель пары «Базель» — «Фиорентина».
Финальный матч Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге (Чехия).