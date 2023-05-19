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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вест Хэм» обыграл АЗ и вышел в финал Лиги конференций

«Вест Хэм» в гостях одержал победу над АЗ в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 1:0.

АЗ
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Единственный гол в компенсированное время ко второму тайму забил полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс.

Первый матч завершился победой команды Дэвида Мойеса (2:1), поэтому лондонцы вышли в финал Лиги конференций. Их соперником станет победитель пары «Базель» — «Фиорентина».

Финальный матч Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге (Чехия).

АЗ
0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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