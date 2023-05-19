«Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» в дополнительное время обыграла швейцарский «Базель» в ответном матче ½ финала Лиги конференций по футболу и вышла в финал турнира.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» в дополнительное время обыграла швейцарский «Базель» в ответном матче ½ финала Лиги конференций по футболу и вышла в финал турнира.
Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Николас Гонсалес (35-я и 72-я минуты), также отличился Антонин Барак (120+9). У хозяев мяч забил Зеки Амдуни (55). Первый матч команд завершился победой «Базеля» со счетом 2:1.
Игра была прервана в дополнительное время на шесть минут из-за того, что зрителю на трибунах стало плохо.
В финале Лиги конференций, который пройдет в Праге 7 июня, «Фиорентина» сыграет с английским «Вест Хэмом».
Благодаря результату «Фиорентины» в трех финалах еврокубков сыграют итальянские команды. Ранее в Лиге чемпионов в финал вышел миланский «Интер», а в Лиге Европы — «Рома».