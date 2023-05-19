Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.05
Севилья
Ювентус
21
Футбол. Еврокубки
18.05
Байер
Рома
00
Футбол. Еврокубки
18.05
Базель
Фиорентина
13
Футбол. Еврокубки
18.05
АЗ
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18.05
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Все события
01:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» в дополнительное время обыграла швейцарский «Базель» в ответном матче ½ финала Лиги конференций по футболу и вышла в финал турнира.

Базель
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Николас Гонсалес (35-я и 72-я минуты), также отличился Антонин Барак (120+9). У хозяев мяч забил Зеки Амдуни (55). Первый матч команд завершился победой «Базеля» со счетом 2:1.

Игра была прервана в дополнительное время на шесть минут из-за того, что зрителю на трибунах стало плохо.

В финале Лиги конференций, который пройдет в Праге 7 июня, «Фиорентина» сыграет с английским «Вест Хэмом».

Благодаря результату «Фиорентины» в трех финалах еврокубков сыграют итальянские команды. Ранее в Лиге чемпионов в финал вышел миланский «Интер», а в Лиге Европы — «Рома».

Базель
1:3ДВ
Основное время: 1:2 (0:1)
Фиорентина
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Предлагали руку и счет в банке'. Интервью с секс-символом нашего спорта
'Лечу депрессию'. Поляки загнобили волейболистку из-за ее любви к России
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь