«Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций

Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Николас Гонсалес (35-я и 72-я минуты), также отличился Антонин Барак (120+9). У хозяев мяч забил Зеки Амдуни (55). Первый матч команд завершился победой «Базеля» со счетом 2:1.

Игра была прервана в дополнительное время на шесть минут из-за того, что зрителю на трибунах стало плохо.

В финале Лиги конференций, который пройдет в Праге 7 июня, «Фиорентина» сыграет с английским «Вест Хэмом».