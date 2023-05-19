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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» — реально короли ЛЕ. Совершили камбэк и выбили «Юве» в дополнительное время!

«Снять корону» с испанцев может только Моуринью.

Севилья
ЮвентусЛига Европы: таблица и календарь
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«Севилья» — в финале Лиги Европы! Испанцы выбили «Ювентус» и теперь в матче за трофей сыграют с «Ромой» 31 мая в Будапеште.

С первых минут «Севилья» пыталась подавить «Ювентус» на своём поле, как сделала это в четвертьфинале с «Манчестер Юнайтед». Мощная поддержка переполненного стадиона заряжала игроков хозяев энергией на прессинг и контрпрессинг, которые так любит её тренер Хосе Луис Мендилибар.

Испанцы быстро разворачивали атаки с одного фланга на другой, стремясь «накормить» трёх центральных полузащитников соперника. Тем приходилось разрываться, постоянно работать на длинных рывках, так как у «Ювентуса» в этой схеме нет фланговых полузащитников. Либо из своих зон выдёргивались вингбеки туринцев.

Источник: Reuters

«Севилья» бомбардировала штрафную «Ювентуса» подачами. Только в первом тайме хозяева сделали 24 (!) кросса. Некоторые команды и за несколько матчей столько не наберут. Довольно часто мяч доходил до адресата, поэтому в таких эпизодах у ворот Щенсного было горячо. Лучший момент имел Лукас Окампос, который, кстати, был заменён из-за травмы в Турине, но быстро восстановился. После удара аргентинца головой мяч даже пересёк линию ворот, однако только наполовину, а значит, гол не состоялся.

«Ювентус» к перерыву уступал и по владению (39% против 61%) и по ударам — 5:10 (в створ — 2:3). Тем не менее команда Массимилиано Аллегри была, возможно, даже ближе к голу. Можно вспомнить и первый удар в створ в этом матче, когда Гатти едва не забил «Севилье» во второй встрече подряд. И выход Ди Марии один на один после провала прессинга хозяев — аргентинец сыграл как пижон, загубив верный шанс. И момент Кина на исходе трети игры. Аллегри сделал ставку на Мойзе, хотя в основе ждали Влаховича или Милика. До 33-й минуты форвард ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной и «присел» на карточку. Но Кину хватило бы одного эпизода, чтобы превратиться в героя вечера, если бы мяч после его удара попал не в штангу, а чуть-чуть правее.

На второй тайм игроки «Севильи» выходили злыми. Хозяева, очевидно, не сомневались в том, что в первые 45 минут нидерландский судья Маккели спас «старую синьору» от двух пенальти. Фаджоли, возможно, сыграл рукой, когда принимал на грудь мяч в собственной штрафной. А Куадрадо перед самым перерывом въехал в ногу Торресу. Фол случился на линии штрафной. VAR проверял эпизод, но почему-то поддержал решение главного. С другой стороны, в Турине «Севилья» избежала пенальти в свои ворота в очень спорном моменте. Так что где-то убыло, где-то прибыло.

Источник: Reuters

Игра продолжилась в том же ключе. «Севилья» то поддавливала, то давила, а «Ювентус» терпел и надеялся на ответные атаки. Каждый делал то, что умеет лучшего всего, и обе команды создавали моменты. Хороший футбол получался, достойный полуфинала Лиги Европы. «Старая синьора» в Севилье была гораздо более похожа на претендента на победу в еврокубке, чем «Манчестер Юнайтед». На 64-й минуте Кин уступил место на поле Влаховичу, а ещё через минуту серб забил! Вот это угадал Аллегри с заменой! После аута, единоборств и нескольких отскоков Влахович переиграл центрбеков Гуделя и Баде.

Хозяева, пропустив обидный гол, не опустили рук. Перезагрузились, снова стали закидывать штрафную Щенсного мячами. Всего шесть минут потребовалось команде Мендилибара, чтобы сравнять счёт. Правда, благодаря не кроссу, а высокому отбору. Если Влахович удачно вышел на замену, то появившийся на поле одновременно с ним Кьеза подставил команду — «привёз» этот гол. Форвард потерял мяч недалеко от собственной штрафной, попав под давление «энерджайзера» Акуньи. А потом Сусо здорово пробил из-под Локателли.

Источник: Reuters

Статистика второй половины: 31 кросс «Севильи», удары — 17:4 (в створ — 6:2). Но во многом благодаря польскому голкиперу «Ювентуса» игра ушла в дополнительное время. А там хозяева забили второй гол уже на 95-й минуте. Хотя команда Аллегри могла отличиться ещё раньше, однако Кьеза — вот он настоящий антигерой матча! — сделал всё не так у ворот Боно. После этого один из многочисленных кроссов «Севильи» всё же принёс результат. Куадрадо не заблокировал подачу Хиля, который классно закрутил мяч с левого фланга. Прямо на голову Ламелы. Красота.

Тогда-то мы и увидели, как «Ювентус» атакует крупными силами, в позиционных атаках. Вот только энергии у «старой синьоры» оставалось уже минимум, тем более против активной обороны «Севильи». Был новый момент у Кьезы — Федерико отправил мяч кому-то из зрителей. Последний шанс «Ювентусу» подарило удаление Акуньи на 115-й минуте за второе предупреждение. Но команда Мендилибира отбилась вдесятером, не позволив гостям даже в створ пробить.

Кажется, Лигу Европы действительно пора переименовывать в Кубок Севильи.

Севилья
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Ювентус
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