Вызов для Моуринью: «Севилья» дожала «Юве» и лишила нас итальянского финала

В Лиге Европы подошла к концу полуфинальная стадия — в решающем матче, который примет Будапешт, на поле сойдутся итальянская «Рома» и рекордсмен по количеству побед во втором по значимости турнире Старого Света, испанская «Севилья». Корреспондент РИА Новости Спорт подводит итоги матчей четверга и рассуждает о предстоящем финале в Будапеште.

У Особенного второй особенный год

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/2 финала, 18.05.2023, 22:00 Байер 0 Рома 0

В 2022-м Жозе Моуринью брал трофей Лиги конференций, а уже в нынешнем сезоне дошел до решающего матча ЛЕ. В Риме «волки» добыли победу над «Байером» с минимальным счетом (единственный гол себе в актив записал талантливый Эдоардо Бове), а в Германии не нанесли ни одного удара в створ, но и леверкузенцам с Сердаром Азмуном отличиться не дали.

Приехавший в Рим два года назад Моуринью разрывает международную арену. Пускай португальский тренер не блистал в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», но сейчас он в шаге от шестого еврокубка (на данный момент у Особенного две победы в Лиге чемпионов, две — в Лиге Европы и еще одна — в ЛК).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Bv4AuCNxyT4?start=24" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белая магия

Футбол Лига Европы 2022/2023 1/2 финала, 18.05.2023, 22:00 Севилья 2 Ювентус 1 ДВ

Куда жарче в четверг было в Испании. Там спасшийся в домашней встрече «Ювентус» (1:1) приехал в гости к «Севилье», которая благодаря бесконечным победам в ЛЕ стала хозяином турнира и, будто околдовав футбольную историю, снова рвалась за трофеем. Не удалось увезти победу из Турина? «Старая сеньора» усилиями Душана Влаховича открыла счет в ответном поединке? Судья не ставит пенальти/штрафной за грязный подкат Куадрадо? Ничего, андалузцы на бушующей арене «Рамон Санчес Писхуан» справятся и не с таким.

На 71-й минуте забьет Сусо и переведет матч в дополнительное время. А там все «решит» Эрик Ламела, за которым не углядит ни защита черно-белых, ни сотворивший несколько шикарных сэйвов Войцех Щенсный… Так, вслед за «МЮ» «Севилья» разделалась и с «Юве».

Иван Ракитич и Хесус Навас | Источник: AFP 2022

Факты о грядущей зарубе в Будапеште:

«Севилья» вышла в финал Кубка УЕФА / Лиги Европы в рекордный седьмой раз. И все это за последние 18 лет: в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах испанцы одерживали победы и увозили трофей;

Что касается «Ромы», то она не доходила до финала этого турнира с 1991-го. Тогда «волки» в двухматчевом противостоянии уступили «Интеру»;

Андалузцы не проигрывают в финалах ЛЕ, а Моуринью — в финалах еврокубков в целом. У португальца пять побед из пяти;

«Севилья» уже обыгрывала в финале итальянский клуб: в 2020-м был смят «Интер» (3:2);

Команды четыре раза играли друг с другом (2−1 в пользу «Севильи»). Более того, пересекались их дорожки и в ЛЕ: в ⅛ финала пандемийного сезона-2019/20 испанцы переиграли итальянцев со счетом 2:0;

Букмекеры отдают крохотное предпочтение римлянам: коэффициент 1.9 на «Рому», на «Севилью» — 1.95.

Афиша финала Лиги Европы УЕФА сезона–2022/23 | Источник: AFP 2022

Что там в Лиге конференций?

Футбол Лига конференций 2022/2023 1/2 финала, 18.05.2023, 22:00 Базель 1 Фиорентина 3 ДВ

В чешском финале мы увидим англо-итальянское противостояние. Это «Вест Хэм» дважды обыграл нидерландский АЗ (2:1; 1:0), в то время как в другой полуфинальной паре «Фиорентина» в дополнительное время дожала швейцарский «Базель». Бывший клуб Александра Кокорина уступил во Флоренции со счетом 1:2, однако на выезде вырвал путевку в Прагу — продолжительная остановка из-за плохого самочувствия у зрителя, 2:1 в основное время и решающий гол на 129-й (!) минуте в исполнении Антонина Барака.

Заметим, что во всех финалах клубных турниров Старого Света сезона-2022/23 сыграют команды из Италии. Серия А оставила позади и Английскую премьер-лигу с двумя представителями, и испанскую Ла Лигу с вездесущей «Севильей»… Когда последний раз три итальянские команды забирались так высоко? Отвечаем: 25 лет назад. В 1998-м «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Юве» бился с «Реалом» за «ушастый» трофей ЛЧ.

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Напоследок расскажем, когда болельщикам ждать финалы еврокубков.

Лига конференций

«ФИОРЕНТИНА» — «ВЕСТ ХЭМ»

Когда: 7 июня, среда;

7 июня, среда; Где: «Синобо Стэдиум», Прага.

Лига Европы

«СЕВИЛЬЯ» — «РОМА»

Когда: 31 мая, среда;

31 мая, среда; Где: стадион «Ференц Пушкаш», Будапешт.

Лига чемпионов

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ИНТЕР»

Когда: 10 июня, суббота;

10 июня, суббота; Где: «Олимпийский стадион Ататюрка», Стамбул.