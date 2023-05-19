Вызов для Моуринью: «Севилья» дожала «Юве» и лишила нас итальянского финала
«Севилья» победила «Ювентус» в дополнительное время и вышла в финал Лиги Европы.
«Севилья» победила «Ювентус» в дополнительное время и вышла в финал Лиги Европы.
В Лиге Европы подошла к концу полуфинальная стадия — в решающем матче, который примет Будапешт, на поле сойдутся итальянская «Рома» и рекордсмен по количеству побед во втором по значимости турнире Старого Света, испанская «Севилья». Корреспондент РИА Новости Спорт подводит итоги матчей четверга и рассуждает о предстоящем финале в Будапеште.
В 2022-м Жозе Моуринью брал трофей Лиги конференций, а уже в нынешнем сезоне дошел до решающего матча ЛЕ. В Риме «волки» добыли победу над «Байером» с минимальным счетом (единственный гол себе в актив записал талантливый Эдоардо Бове), а в Германии не нанесли ни одного удара в створ, но и леверкузенцам с Сердаром Азмуном отличиться не дали.
Приехавший в Рим два года назад Моуринью разрывает международную арену. Пускай португальский тренер не блистал в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», но сейчас он в шаге от шестого еврокубка (на данный момент у Особенного две победы в Лиге чемпионов, две — в Лиге Европы и еще одна — в ЛК).
Куда жарче в четверг было в Испании. Там спасшийся в домашней встрече «Ювентус» (1:1) приехал в гости к «Севилье», которая благодаря бесконечным победам в ЛЕ стала хозяином турнира и, будто околдовав футбольную историю, снова рвалась за трофеем. Не удалось увезти победу из Турина? «Старая сеньора» усилиями Душана Влаховича открыла счет в ответном поединке? Судья не ставит пенальти/штрафной за грязный подкат Куадрадо? Ничего, андалузцы на бушующей арене «Рамон Санчес Писхуан» справятся и не с таким.
На 71-й минуте забьет Сусо и переведет матч в дополнительное время. А там все «решит» Эрик Ламела, за которым не углядит ни защита черно-белых, ни сотворивший несколько шикарных сэйвов Войцех Щенсный… Так, вслед за «МЮ» «Севилья» разделалась и с «Юве».
В чешском финале мы увидим англо-итальянское противостояние. Это «Вест Хэм» дважды обыграл нидерландский АЗ (2:1; 1:0), в то время как в другой полуфинальной паре «Фиорентина» в дополнительное время дожала швейцарский «Базель». Бывший клуб Александра Кокорина уступил во Флоренции со счетом 1:2, однако на выезде вырвал путевку в Прагу — продолжительная остановка из-за плохого самочувствия у зрителя, 2:1 в основное время и решающий гол на 129-й (!) минуте в исполнении Антонина Барака.
Заметим, что во всех финалах клубных турниров Старого Света сезона-2022/23 сыграют команды из Италии. Серия А оставила позади и Английскую премьер-лигу с двумя представителями, и испанскую Ла Лигу с вездесущей «Севильей»… Когда последний раз три итальянские команды забирались так высоко? Отвечаем: 25 лет назад. В 1998-м «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Юве» бился с «Реалом» за «ушастый» трофей ЛЧ.
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Напоследок расскажем, когда болельщикам ждать финалы еврокубков.
Иван Орехов