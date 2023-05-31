«Севилья» и «Рома» встретятся в финальном матче футбольной Лиги Европы

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рома» перед заключительным туром чемпионата Италии занимает шестое место в турнирной таблице, команда гарантировала себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, в случае победы в заключительной встрече национального первенства она выйдет в групповой этап Лиги Европы. «Севилья» идет 11-й в таблице перед последним туром чемпионата Испании, команда по итогам национального сезона в лучшем случае может попасть в квалификацию Лиги конференций.

Победитель Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы) в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин считает «Севилью» номинальным фаворитом матча. «Учитывая тот колоссальный опыт, который есть у “Севильи” в финалах Лиги Европы, я думаю, что команда номинально является фаворитом матча, — сказал Алдонин ТАСС. — Понятно, что у “Ромы” есть [главный тренер Жозе] Моуринью, который обладает большим опытом побед в разных международных турнирах (Моуринью выиграл все пять предыдущих еврокубковых финалов, в которых участвовал — прим. ТАСС).“Севилья” в Лиге Европы, как мадридский “Реал” в Лиге чемпионов, чувствует себя как рыба в воде, показывает феноменальные результаты на протяжении долгих лет, является фаворитом вне зависимости от состава и того, против кого играет, очень уверена в себе».

«Можно сказать, что в этом году произошло возрождение итальянского футбола, все-таки местные клубы представлены в трех финалах (“Интер” сыграет в финале Лиги чемпионов, “Фиорентина” — в финале Лиги конференций — прим. ТАСС). Был очень серьезный кризис в Италии, не надо забывать, что итальянцы являются последними чемпионами Европы. Безусловно, количество команд в финалах [еврокубков этого сезона] говорит само за себя», — отметил Алдонин.

«Рома» второй год подряд сыграет в финале еврокубка, в прошлом сезоне команда под руководством Моуринью стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций, благодаря чему попала в Лигу Европу. На групповом этапе второго по значимости еврокубка итальянская команда заняла второе место в квартете с испанским «Бетисом», болгарским «Лудогорцем» и финским ХИКом, а в плей-офф прошла австрийский «Зальцбург», испанский «Реал Сосьедад», нидерландский «Фейенорд» и германский «Байер».

«Севилья» является самой титулованной командой в истории Лиги Европы, на счету испанского клуба шесть титулов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), он выиграл все финалы турнира, в которых участвовал. Текущий сезон «Севилья» начинала в Лиге чемпионов, на групповой стадии команда стала третьей в квартете с английским «Манчестер Сити», германской «Боруссией» из Дортмунда и датским «Копенгагеном» и вышла в плей-офф Лиги Европы, где победила нидерландский ПСВ, турецкий «Фенербахче», английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус».

Жозе Моуринью | Источник: Reuters

Вторая встреча

«Рома» и «Севилья» второй раз сыграют друг с другом в официальном матче. В сезоне-2019/20 команды встречались в ⅛ финала Лиги Европы, этап состоял из одного матча вместо положенных двух из-за пандемии коронавируса. Победу со счетом 2:0 одержала «Севилья», позднее ставшая победителем турнира.

Финальный матч Лиги Европы обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором, его помощниками на бровке станут Гари Бэсуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначен Майкл Оливер, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Стюарт Аттуэлл, Крис Кавана и Бастиан Данкерт.

«Севилья» по ходу нынешнего сезона дважды меняла главного тренера. В октябре 2022 года команду из-за неудовлетворительных результатов покинул бывший наставник сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги, его сменил аргентинец Хорхе Сампаоли, руководивший командой в сезоне-2016/17. В марте 2023 года Сампаоли был уволен, на тот момент «Севилья» занимала 14-е место в чемпионате Испании. На место аргентинца пришел испанец Хосе Луис Мендилибар, под его руководством «Севилья» провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла.

Футбол Лига Европы 2022/2023 Финал, 31.05.2023, 22:00 Севилья - Рома -

«Рома» в случае победы в Лиге Европы станет шестой командой в истории, выигравшей два разных еврокубка подряд. Ранее подобного добивались итальянский «Милан» (Кубок обладателей кубков — 1968, Кубок европейских чемпионов — 1969), английский «Ливерпуль» (Кубок УЕФА — 1976, Кубок европейских чемпионов — 1977), «Ювентус» (Кубок обладателей кубков — 1984, Кубок европейских чемпионов — 1985), португальский «Порту» (Кубок УЕФА — 2003, Лига чемпионов — 2004), которым тогда руководил Моуринью, и английский «Челси» (Лига чемпионов — 2012, Лига Европы — 2013).

«Открытые финалы могут быть только с участием “Барселоны” и “Манчестер Сити”, с командами Хосепа Гвардиолы, он никого не боится, всегда играет в атаку, — отметил Алдонин. — Не думаю, что в этом финале будет чрезмерно открытая игра, “Севилья” умеет как атаковать, так и обороняться, все в непостоянном монотонном режиме. То есть определенная аритмия существует. Но мне все равно кажется, что будет довольный интересный и веселый финал с этими участниками. Веселый в плане встречных атак и результата. Думаю, что не обойдется одним забитым мячом».