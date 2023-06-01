«Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу «Севильи», победный удар нанес защитник Гонсало Монтиэль.

«Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. «Севилья» не проиграла ни одного финала, в котором участвовала.

Футболисты испанской команды перед матчем вышли в футболках в поддержку голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико, который ранее выступал за «Севилью». 28 мая агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca, причиной госпитализации Рико стала травма головы, полученная им в результате падения с лошади.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью впервые проиграл в финале еврокубкового турнира в качестве главного тренера. Португалец выиграл все пять предыдущих финалов, в которых участвовал: он становился победителем Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с португальским «Порту», Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (2010), Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (2017) и Лиги конференций (2022) с «Ромой».