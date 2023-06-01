Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Испанская команда взяла уже свою седьмую ЛЕ, победив «Рому» в финале в серии 11-метровых — 1:1 (пен. — 4:1).
Севилья
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Испанская команда взяла уже свою седьмую ЛЕ, победив «Рому» в финале в серии 11-метровых — 1:1 (пен. — 4:1).
В одном углу ринга — «Севилья»: клуб, чьи международные победы настолько всех утомили, что Лигу Европы стали в шутку называть именем испанской команды. В другом углу ринга — Жозе Моуринью: знаковый для XXI века тренер, который второй год подряд вывел «Рому» в финал континентального турнира и нацелился на очередной титул. До этого дня «Севилья» выиграла шесть финалов ЛЕ из шести, а Моуринью — пять еврокубковых финалов из пяти, если не считать Суперкубки. Непреодолимая сила встретилась с неподвижным объектом, и кто-то должен был пасть.
От этого матча изначально не стоило ожидать обилия голов из-за тактики соперников. Моуринью, как бы стереотипно это ни звучало, остается Моуринью, а игра андалусийцев после мартовского назначения главным тренером Хосе Луиса Мендилибара заметно упростилась. Да, они техничнее, но при таком раскладе это не имело значения — зрителям следовало готовиться к футболу по заветам Вадима Евсеева.
Ожидаемый тон матчу задали уже стартовые минуты. За первые полчаса соперники нарушали правила в пять раз чаще, чем били по воротам. Хотя один голевой момент в этот отрезок уместился: Спинаццола хорошо приложился к мячу, но вратарь «Севильи» Буну справился с ударом. В остальном — борьба, борьба и еще раз борьба. Она была настолько жесткой, что игроки постоянно валялись на газоне и корчились от боли. Неудивительно, что к первому тайму добавили целых семь минут. Если бы сейчас шел чемпионат мира, то приплюсовали бы все 20.
Частые паузу оказались на руку «Роме». Вполне вероятно, Моуринью дал установку искусственно удлинять их при возможности: техничные и быстроногие ребята из «Севильи» никак не могли разогнаться, потому что встреча постоянно разбивалась о фолы. Показательно, что лучший отрезок первого тайма испанцы провели в добавленное время, когда продолжительных остановок не было вообще, а Ракитич попал в штангу.
Еще одна типичная черта Моуринью — хитрость. Его пресс-конференция накануне вышла традиционно огненной, но после ее окончания кто-то из обнаглевших журналистов уже без микрофона заорал вслед португальцу на итальянском: «А сколько сыграет Дибала?!» Моуринью имел право не отвечать, так как уже вышел из-за стола, но сказал: «Минут 20−30». 35-я минута финала — Дибала открывает счет.
К тому времени хотелось зевать от темпа, причем не только зрителям. Но это же стиль Жозе: усыпить соперника и внезапно разбудить его голом. Ракитич в том моменте тоже заснул: Кристанте отобрал у хорвата мяч, а Манчини ассистировал Дибале.
Однако «Севилья» вовремя проснулась, и здесь велика заслуга Мендилибара. Главный тренер андалусийцев не побоялся в перерыве снять сразу двух футболистов атаки — Хиля и Торреса, которые действительно неэффективно действовали в первые 45 минут. «Севилья» значительно больше стала владеть мячом и завершила штурм на старте второго тайма логичным голом — стандартная фланговая атака увенчалась автоголом Манчини.
Подач в исполнении испанцев вообще было слишком много, и это даже слегка забавно, учитывая, что им противостояла команда Моуринью. Колоссальное значение для «Севильи» имели и стандартные положения, которые тоже таили в себе угрозу.
Но и «Рома» гнула свою линию. Итальянцы совершили тьму фолов и получили огромное количество желтых карточек, причем это делали не только футболисты, но и представители тренерского штаба Моуринью. Особенно яро на скамейке римлян встретили момент на 76-й минуте, когда Энтони Тэйлор сначала неверно назначил пенальти за мнимый фол Ибаньеса на Окампосе, но после активного возмущения итальянцев и необычно молниеносного просмотра видеоповтора английский арбитр исправился.
К финишу основного времени соперники подустали. «Севилья» снова по смыслу выиграла концовку тайма, но самый опасный момент остался за «Ромой»: Белотти чуть не переправил мяч в сетку с лета после штрафного.
Овертайм оказался малособытийным с точки зрения футбола, но невероятно долгим. Множество травм, фолов, пауз и споров испортили впечатление, но хотя бы в технической зоне «Ромы» было традиционно жарко — в одном из моментов Моуринью едва не пошел в рукопашную с резервным арбитром Майклом Оливером.
Попадание Смоллинга в перекладину на 11-й добавленной минуте ко второму экстра-тайму ознаменовало собой окончание игрового марафона и начало серии пенальти.
В ней все решили промахи Манчини с Ибаньесом — один пробил в Буну, а другой в штангу. После этого стало ясно, что «Севилья» одержит седьмую победу в Лиге Европы. Испанский клуб продолжает блистать и даже в не самом удачном сезоне берет трофей. А Моуринью впервые проигрывает в финале еврокубка.
Автор: Гоша Чернов