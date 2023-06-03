Министр спорта Италии осудил Моуринью и болельщиков «Ромы» за нападки на судью Тейлора

«Мы всегда говорим: спорт учит всех проигрывать. Есть поражения, которые причиняют боль, которые мы считаем несправедливыми, в спорте и в жизни, но это никогда не может оправдать неприемлемое отношение и язык, особенно со стороны главных героев, которые являются профессионалами», — написал Абоди в своей социальной сети.