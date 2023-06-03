Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Все события
10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Италии осудил Моуринью и болельщиков «Ромы» за нападки на судью Тейлора

Министр спорта Италии Андреа Абоди осудил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью и болельщиков за нападки на арбитра Энтони Тейлора по окончании финального матча Лиги Европы.

Севилья
РомаЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Мы всегда говорим: спорт учит всех проигрывать. Есть поражения, которые причиняют боль, которые мы считаем несправедливыми, в спорте и в жизни, но это никогда не может оправдать неприемлемое отношение и язык, особенно со стороны главных героев, которые являются профессионалами», — написал Абоди в своей социальной сети.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на парковке словесно атаковал английского арбитра Энтони Тейлора, обслуживавшего финальный матч Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальского специалиста. Моуринью обвиняется в нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, тренеру грозит дисквалификация.

Читайте также
Севилья
1:1
По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
Рома
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь