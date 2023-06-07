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00:14 (мск), источник: ТАСС

«Фиорентина» и «Вест Хэм» встретятся в финальном матче футбольной Лиги конференций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» и английский «Вест Хэм» в среду сыграют в финальном матче Лиги конференций. Встреча пройдет в Праге на стадионе «Фортуна-Арена» и начнется в 22:00 мск.

Фиорентина
Вест Хэм ЮнайтедЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. Обе команды в минувшем сезоне национальных чемпионатов выступили неудачно и не смогли попасть в еврокубки. «Фиорентина» заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков и отстав от зоны Лиги конференций на 6 баллов. В Кубке Италии флорентийцы дошли до финала, уступив «Интеру» со счетом 1:2. «Вест Хэм» расположился на 14-й позиции в таблице чемпионата Англии, команда в минувшем сезоне больше концентрировалась на задаче сохранения прописки в премьер-лиге и в итоге опередила зону вылета на шесть очков. Таким образом, для обоих финалистов Лиги конференций предстоящий матч станет последним шансом сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Обе команды давно не выигрывали европейских трофеев. «Фиорентина» в 1962 году завоевала единственный пока в своей коллекции титулов Кубок обладателей кубков, также трижды играла в финалах — Кубка европейских чемпионов в 1957 году (с испанским «Реалом», 0:2), Кубка обладателей кубков в 1962 году (с испанским «Атлетико», 1:1, 0:3 в переигровке) и Кубка УЕФА в 1990 году (с итальянским «Ювентусом», 1:3, 0:0).

В активе «Вест Хэма» два европейских трофея — Кубок обладателей кубков (1965) и Кубок Интертото (1999). Также англичане один раз участвовали в финале еврокубка — Кубка обладателей кубков в 1976 году (с бельгийским «Андерлехтом», 2:4).

Обе команды стартовали в Лиге конференций с раунда плей-офф квалификации, но «Вест Хэм» провел на два матча меньше на пути в финал. В ранге победителя группы английский клуб пропустил стадию стыковых матчей, в которой участвовала «Фиорентина», занявшая второе место в своем квартете. Итальянцы в 16 матчах одержали 11 побед при 2 ничьих и 3 поражениях, включая серию из 9 побед — с третьего тура до первого матча ¼ финала. Английский клуб еще не проигрывал в нынешнем сезоне этого турнира — 13 побед при 1 ничьей.

«Фиорентина» является самой результативной командой Лиги конференций сезона-2022/23, если считать от группового этапа до финала. В активе флорентийцев 36 голов, у «Вест Хэма» — на 9 меньше. «Фиорентина» установила новый рекорд по числу голов в одном розыгрыше. Предыдущий принадлежал финалистам прошлого сезона: итальянской «Роме» и нидерландскому «Фейенорду» (по 28). Забивший 7 голов бразильский нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал делит с Зеки Амдуни из швейцарского «Базеля» первое место в споре лучших бомбардиров текущей Лиги конференций. На один мяч меньше у еще одного форварда «фиалок» серба Луки Йовича и ямайца Майкла Антонио из «Вест Хэма».

Футбол

Лига конференций 2022/2023
Финал, 7.06.2023, 22:00

Фиорентина-Вест Хэм Юнайтед-

Первая встреча в еврокубках

«Фиорентина» и «Вест Хэм» впервые сыграют друг с другом в официальном матче. У флорентийцев положительная статистика игр против английских клубов — 6 побед, 3 ничьи, 3 поражения, при этом итальянский клуб выиграл два из трех противостояний в плей-офф. «Вест Хэм» ранее только однажды встречался с итальянской командой, проиграв «Палермо» в первом круге Кубка УЕФА в сезоне-2006/07 (0:1, 0:3).

Финальный матч Лиги конференций обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро, его помощниками на бровке станут Пау Себриан и Гуадалупе Поррас. Четвертым арбитром назначен Хесус Хиль Мансано, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Хуан Мартинес и Алехандро Хосе Эрнандес, а также португалец Тьягу Мартинш.

Лига конференций проводится второй сезон и считается третьим по силе еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала «Рома», которая в нынешнем сезоне дошла до финала Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье» (1:1, 1:4 по пенальти). В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

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