Перезагрузка после «Реала». Йович поражал мир, а теперь поднимается со дна в «Фиорентине»

Футбол Лига конференций 2022/2023 Финал, 7.06.2023, 22:00 Фиорентина - Вест Хэм Юнайтед -

«Фиорентина» и «Вест Хэм» сыграют в финале Лиги конференций. Вывеска обещает более яркий матч, нежели решающая встреча Лиги Европы «Рома» — «Севилья». Одним из главных действующих лиц может стать одиозная звезда «фиалок» — Лука Йович. Сербский форвард прошёл путь от подающего надежды таланта до игрока «Реала», а затем упал до роли запасного в «Фиорентине». Возможно, именно финал Лиги конференций реинкарнирует карьеру Йовича.

Юный Лука начал футбольный путь в восемь лет. Йович выбрал академию «Црвены Звезды», хотя «Партизан» предлагал отцу форварда гонорар в € 200 за переход сына. Уже в 16 лет Лука дебютировал за основную команду «Звезды», выйдя на замену в игре с «Войводиной». Спустя всего три минуты после своего выхода на поле Йович отметился забитым голом, побив рекорд Деяна Станковича и став самым молодым игроком, забивавшим за «Црвену Звезду». Тот матч стал для Йовича единственным в сезоне, но уже в следующих двух молодой нападающий чаще появлялся на поле и яркой игрой заставил обратить на себя внимание более сильных клубов. 17 мая 2015 года он подписал новый трехлётний контракт с «Црвеной Звездой». А в конце сезона-2015/2016 семье Йовича угрожали: просили большую сумму денег, а в случае отказа обещали, что Лука больше никогда не сможет играть в футбол, разве что в настольный теннис на инвалидной коляске. Семья обратилась в полицию, подозреваемый был задержан. Несмотря на это, Йович провёл хороший сезон, забил шесть голов в 23 матчах и впервые в карьере стал чемпионом Сербии.

«Бенфика» разочаровалась в сербе, но он вовремя уехал в Германию

В 2016-м Йовича приобрела «Бенфика» за € 6,6 млн. Однако тренерский штаб португальцев считал, что Лука плохо работает на тренировках, поэтому за основной состав тот провёл всего два матча. Бóльшую часть португальской карьеры Лука выступал за молодёжку «Бенфики». В итоге в июне 2017-го Йовича арендовал «Айнтрахт» — на два года с правом выкупа. Серб по-настоящему раскрылся в Германии: стал важным игроком франкфуртского клуба, выиграв с командой Кубок Германии — 2017/2018. Во время второго сезона «Айнтрахт» спешно выкупил Йовича у «Бенфики». И уже через пару месяцев за игроком пришёл мадридский «Реал».

В начале июня 2019 года клубы объявили о сделке. Сообщалось, что сумма трансфера Йовича в «Реал» составила € 60 млн, контракт заключили на шесть лет. Но в Мадриде для Луки начался кошмар. Его считали хорошей заменой для Карима Бензема, серб получал шансы в основе — а затем получил травму. Йович быстро восстановился, но из-за плохой отдачи на тренировках потерял доверие возглавлявшего тогда «Реал» Зинедина Зидана. В первом сезоне в Испании форвард отметился всего двумя голами в 27 матчах.

Что помешало Йовичу в Испании

Напомним, в 2020-м разгорелась пандемия коронавируса. И Лука попал в неприятную историю: сначала его объявили в розыск в Сербии. В середине марта 2020 года Йович прилетел из Мадрида и подписал в аэропорту документ с обязательством пройти двухнедельный карантин. Но уже через несколько дней Лука с девушкой и друзьями развлекался в центре Белграда. За нарушение карантина в Сербии предусмотрено наказание от трёх месяцев до трёх лет тюрьмы. А после повторного нарушения выступил даже президент Сербии Александр Вучич.

Если Йович ещё раз покинет квартиру — его арестуют. Жаль, что футбольные звёзды подают негативный пример. Они зарабатывают миллионы, но игнорируют правила, обязательные для всех. Александр Вучич Президент Сербии

В итоге Йович отделался штрафом, хотя ему грозил реальный арест. Но уже через несколько дней в Мадриде на медобследовании у него обнаружился перелом. Перелом пяточной кости стопы — не самая распространённая в футболе травма, хотя отец футболиста тут же сказал, что игрок получил её, когда тренировался по плану, предоставленному докторами «Реала». Но есть и альтернативная версия: перелом был получен в Белграде, когда Йович перелезал через стену и упал.

В следующем сезоне проблем меньше не стало. Йович больше лечился, чем играл. Проявить себя мешала и шикарная форма Бензема. Поэтому на вторую часть сезона-2020/2021 Лука отправился в аренду в «Айнтрахт». А затем вернулся в «Реал». Но тренер Карло Анчелотти не ждал серба. Всё лето 2021 года мадридцы пытались отдать Луку в аренду, однако безуспешно. В итоге Йович удивил итальянского тренера на тренировках, и тот даже предоставлял ему шансы в официальных матчах. «Думаю, что с ним всё в порядке. Йович рад быть здесь. Я стараюсь дать ему всю возможную любовь. Он нравится мне как нападающий, но Лука знает, что Бензема — лучший нападающий в мире и его не выбить из основы. Йович должен верить в шанс — и воспользоваться им сполна при первой возможности», — отмечал Анчелотти.

4 декабря 2021 года случилось невероятное: в матче 16-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:0) Йович забил за «Реал». Впервые за 664 дня (почти два года). Причём Лука вышел на поле вместо травмированного Карима Бензема. Думаете, у Йовича попёрло? Нет. Этот гол остался единственным в чемпионате Испании у серба. Летом 2022 года Йович покинул «Реал» в статусе свободного агента.

Это было здорово. Отличный опыт. Быть частью лучшего клуба мира — большая честь для меня. Но я считаю, что перешёл в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч». А ещё мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы… Но для меня время в «Реале» стало большим опытом. Лука Йович Экс-нападающий «Реала»

Как дела в «Фиорентине»?

В итоге Луку подобрала «Фиорентина». Милан Йович, отец футболиста, обрадовался новому этапу в карьере сына: «Переход в “Фиорентину” — правильный шаг. Это возможность для всех нас увидеть, кто прав, а кто виноват». Однако в Италии у Йовича далеко не идеальный сезон. Лука получает немало игрового времени, но любит транжирить моменты. У него шесть голов и три ассиста в 31 матче Серии А (при xG 8,55). Из-за этого тренер Винченцо Итальяно чаще предпочитает видеть в основе Артура Кабрала.

Однако Лука хорош в Лиге конференций: на его счету шесть голов в 12 матчах. При этом Йович, не изменяя традициям, снова влип в историю. После проигрыша «Базелю» (1:2) в первом полуфинале Лиги конференций два сербских легионера «Фиорентины» — Йович и Алекса Терзич — репостнули в свои соцсети пост с фан-страницы Луки с критикой тренера Винченцо Итальяно. Однако спустя несколько часов оба публично извинились, оправдав поступок невнимательностью. «Я выложил только фото — не видел, что написано в посте. Это моя ошибка, но я ни в коем случае не хотел принижать работу тренера. Давайте вместе двигаться дальше», — написал Йович. Конфликт удалось быстро погасить, Лука появился на поле в следующих матчах «Фиорентины».