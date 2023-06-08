Футболисты английского «Вест Хэма» выиграли Лигу конференций

В составе «Вест Хэма» забитыми мячами отметились Саид Бенрахма (62-я минута, с пенальти) и Джаррод Боуэн (90). У «Фиорентины» отличился Джакомо Бонавентура (67). 11-метровый был назначен за игру рукой капитана «Фиорентины» Кристиано Бираги. На 33-й минуте болельщик «Вест Хэма» бросил в голову Бираги посторонний предмет, игра продолжилась после паузы.

Английский клуб не потерпел ни одного поражения по ходу турнира (14 побед и 1 ничья). «Вест Хэм» выиграл третий европейский трофей. В 1965 году команда победила в Кубке обладателей кубков, в 1999 году — в Кубке Интертото. В 1976 году «Вест Хэм» проиграл бельгийскому «Андерлехту» (2:4) в финале Кубка обладателей кубков.

«Фиорентина» в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. Ранее трижды команда уступала в финалах еврокубков — Кубка европейских чемпионов в 1957 году (с испанским «Реалом», 0:2), Кубка обладателей кубков в 1962 году (с испанским «Атлетико», 1:1, 0:3 в переигровке) и Кубка УЕФА в 1990 году (с итальянским «Ювентусом», 1:3, 0:0).

Благодаря победе в Лиге конференций «Вест Хэм» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Вест Хэм» по итогам сезона стал 14-м в таблице чемпионата Англии. «Фиорентина» заняла 8-е место по итогам чемпионата Италии.