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00:12 (мск), источник: ТАСС

Футболисты английского «Вест Хэма» выиграли Лигу конференций

ТАСС, 8 июня. Английский «Вест Хэм» со счетом 2:1 обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Праге на стадионе «Фортуна-Арена».

Фиорентина
Вест Хэм ЮнайтедЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В составе «Вест Хэма» забитыми мячами отметились Саид Бенрахма (62-я минута, с пенальти) и Джаррод Боуэн (90). У «Фиорентины» отличился Джакомо Бонавентура (67). 11-метровый был назначен за игру рукой капитана «Фиорентины» Кристиано Бираги. На 33-й минуте болельщик «Вест Хэма» бросил в голову Бираги посторонний предмет, игра продолжилась после паузы.

Английский клуб не потерпел ни одного поражения по ходу турнира (14 побед и 1 ничья). «Вест Хэм» выиграл третий европейский трофей. В 1965 году команда победила в Кубке обладателей кубков, в 1999 году — в Кубке Интертото. В 1976 году «Вест Хэм» проиграл бельгийскому «Андерлехту» (2:4) в финале Кубка обладателей кубков.

«Фиорентина» в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. Ранее трижды команда уступала в финалах еврокубков — Кубка европейских чемпионов в 1957 году (с испанским «Реалом», 0:2), Кубка обладателей кубков в 1962 году (с испанским «Атлетико», 1:1, 0:3 в переигровке) и Кубка УЕФА в 1990 году (с итальянским «Ювентусом», 1:3, 0:0).

Благодаря победе в Лиге конференций «Вест Хэм» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Вест Хэм» по итогам сезона стал 14-м в таблице чемпионата Англии. «Фиорентина» заняла 8-е место по итогам чемпионата Италии.

Лига конференций проводится второй сезон и считается третьим по силе еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская «Рома», обыгравшая в финале нидерландский «Фейенорд» со счетом 1:0. В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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