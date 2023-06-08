Фантастика! Любимчик Слуцкого принес «Вест Хэму» европейский трофей на 90-й минуте

«Вест Хэм» — победитель Лиги конференций! Героем встречи англичан с «Фиорентиной» стал вингер Боуэн, чью карьеру, по сути, запустил в 2017 году в «Халле» российский тренер Леонид Слуцкий. Именно тот сезон был первым успешным для Джаррода в профессионалах.

Минут пять «Фиорентина» и «Вест Хэм» боролись за инициативу, а потом команда Винченцо Итальяно завладела территориальным и игровым преимуществом. «Фиалки» контролировали мяч 70% времени, а «молотобойцы» всей командой садились достаточно глубоко на свою половину поля. Фланговые защитники «Фиорентины» поднимались высоко в атаку. К центрбекам для розыгрыша и контроля зоны опускался марокканский опорник Амрабат — один из героев чемпионата мира в Катаре. Между линий делали предложения центрфорвард Йович, вингеры Гонсалес и Куаме. Всё было симпатично у «фиалок», по-современному, ещё и с элементами контрпрессинга. Восьмая команда чемпионата Италии играла интереснее 14-й команды АПЛ. Впрочем, стиль — дело вкуса, а судить тренеров и футболистов всегда будут по результату.

«Фиорентина» при всей её внешней красоте никак не могла найти возможности пробить в створ. То ли с подготовкой последней передачи в штрафную были проблемы, то ли с открываниями форвардов, а скорее всего, со всем вместе. До перерыва «фиалки» били семь раз — мимо цели. «Вест Хэм» наиграл на один удар в створ и на три по воротам за 45 минут. Но точно не на гол. Хотя в некоторых эпизодах с переходами мяча «Фиорентина» теряла компактность, и у команды Дэвида Мойеса появлялись хорошие шансы довести ответные атаки до ума. Тем не менее брак на чужой трети поля всё портил и «молотобойцам».

В общем, если не брать отменённый из-за офсайда в компенсированное время гол Йовича, в первом тайме по-настоящему голевых моментов соперники не создали. Самый запоминающийся момент произошёл на исходе получаса, когда в голову Бираги прилетели пластиковые стаканы. Диковатые английские фанаты снова «проявили» себя. Но Бираги — мужик! Несмотря на то что ему рассекли голову, капитан «Фиорентины» не стал симулировать и изображать вселенские муки. Иронично поаплодировал болельщикам. Кровь остановили, «котелок» перевязали. Бираги ещё и угловой пошёл подавать с той же «точки», когда фанатов «Вест Хэма» чуть-чуть успокоили.

А вот во втором тайме Бираги превратился в антигероя. Сначала вингер «Вест Хэма» Боуэн упал в штрафной «Фиорентины», почувствовав лёгкий удар рукой по затылку от капитана «фиалок». Судьи, видимо, решили, что в этом эпизоде скорее была симуляция, нежели нарушение правил. Но рисковал Бираги, включив руки в единоборстве, сильно. Кстати, похожий эпизод случился и в начале первого тайма, только в штрафной «Вест Хэма». Гонсалес перестарался, «рисуя» фол после контакта с Райсом. В финалах такие 11-метровые точно нельзя ставить.

Однако на исходе часа матча Боуэн и его партнёры всё же выпросили пенальти — за фол Бираги! Руки капитана «фиалок» будут самой обсуждаемой частью тела футболиста после этого финала. Хлопая в ладоши перед фанатами, Бираги был героем. Но двигая руками в собственной штрафной, только вредил «Фиорентине». В этот раз его фол не вызывал сомнений, пусть даже испанскому судье Дель Серро Гранде потребовалась помощь VAR. Бенрахма здорово ударил с «точки» — голкипер Терраччано не угадал угол.

Казалось, что после своего гола «Вест Хэм» окончательно закроется, а получилось, как ни странно, наоборот. «Молотобойцы» увлеклись. Ещё сильнее загорелись и «фиалки». В результате уже через пять минут команда Итальяно отыгралась. Классный получился гол, пусть и простой внешне: шикарная длинная передача от Амрабата, смело выигранное верховое единоборство Гонсалесом, два касания Бонавентуры перед точным ударом. Забил центрхав из-под капитана «Вест Хэма» Райса. Вообще, первое касание Бонавентуры — это нередко шедевр. Большой игрок.

Футбол при счёте 1:1 и 0:0 был разным. Хотя ситуации для команд одинаковые. «Вест Хэм» всё же использовал утомлённость интенсивно игравшей «Фиорентины». На 90-й минуте Пакета вырезал гениальную проникающую передачу, а Боуэн нырнул в свободную зону между Бираги и свежим центральным защитником дос Сантосом, который, пожалуй, ошибся позиционно. Англичанин реализовал выход один на один, несмотря на то что Терраччано был максимально близок к самому яркому сейву вечера.

Потом «молотобойцы» просто отбивались от кроссов «Фиорентины». И отбились. «Вест Хэм» завоевал второй еврокубок в своей истории — первым был Кубок кубков в 1965 году.