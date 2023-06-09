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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

В субботу матчем «Манчестер Сити» — «Интер» в Стамбуле завершится европейский сезон.

Манчестер Сити
ИнтерЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Очевидный фаворит

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Финал, 10.06.2023, 22:00

Манчестер Сити-Интер-

Странно говорить о фаворитах и аутсайдерах, когда речь идет о решающем матче главного клубного турнира Европы. Но здесь иначе никак. Еще после жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, когда все команды распределились на две половины сетки, стало ясно, что в финале встретятся представители разных весовых категорий. Напомню, по воле жребия в одной части сетки оказались «Наполи», «Милан», «Интер» и «Бенфика», в другой — «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария» и «Челси».

Команда Пепа Гвардиолы по всем параметрам главный претендент на титул. Даже если сравнивать умозрительно: «Сити» выиграл три последних чемпионата Англии, «Интер» не без труда финишировал в зоне Лиги чемпионов серии А; английский клуб в плей-офф прошел «Лейпциг», «Баварию» и «Реал», а итальянский — «Порту», «Бенфику» и «Милан»; состав «горожан» на Transfermarkt стоит больше миллиарда евро, состав миланцев — 534 миллиона, в два раза меньше.

Шаг до хет-трика

Но цифры — ерунда: все знают, что они часто ничего не решают. Важен настрой: его, конечно, трудно измерить — не бывает, чтобы в финале одни были мотивированнее других. Однако именно в этой игре, как кажется, желание «Сити» будет чуть сильнее.

Основных причины две. Во-первых, Гвардиола имеет реальные шансы наконец-то выиграть главный еврокубок впервые после ухода из «Барселоны» и прекратить надоевшие разговоры о том, что Пеп не может сделать этого без Месси. Во-вторых, «Манчестер Сити» невероятно близок к историческому достижению — трофейному хет-трику. «Требл», как говорят в Великобритании, раньше удавалось оформить лишь одному английскому клубу — «Манчестер Юнайтед» в 1999 году выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок Англии, и АПЛ. Поэтому болельщики «красных дьяволов» будут с утроенной силой болеть за «Интер» — они и так всегда желают «Сити» поражений, а тут еще есть и корыстная причина.

Источник: Reuters

Шансы черно-синих

Хоронить миланцев заранее как минимум глупо. Да, их путь в плей-офф оказался легким, но на групповом этапе «Интеру» пророчили ранний вылет, ведь его угораздило попасть в квартет с «Баварией» и «Барселоной». Но черно-синие катапультировали каталонцев в Лигу Европы, а сами отправились в путь за более крупным трофеем.

«Интер» осознает свой статус аутсайдера, и это может быть его преимуществом. На черно-синих ничто не давит, они спокойно будут строить игру с помощью контратак и вполне могут добиться своего. Если не считать пары матчей с чешской «Викторией», то только в одной игре Лиги чемпионов этого сезона «Интер» обошел соперника во владении мячом. Симоне Индзаги знает, как конструировать игру без мяча и выстраивать организованную оборону.

Нельзя забывать и о том, что сам Гвардиола может перемудрить с тактикой, как он делал уже не раз за семь лет в Манчестере. Считается, что именно в этом причина того, почему одна из лучших команд планеты до сих пор не выиграла Лигу чемпионов.

18 лет спустя

Еще раз подчеркнем главное: «Манчестер Сити» — явный фаворит финала Лиги чемпионов. На это указывает многое: от феноменальной формы команды до рекордов Эрлинга Холанна. Даже риторика главных тренеров накануне главной битвы сезона отличалась друг от друга. Гвардиола говорил о финале почти как о рядовом событии — безусловно, он упомянул, что это уже крупное достижение, но отзывался об этом приземленно. А Индзаги, напротив, несколько раз повторил слово «мечта».

Финал состоится в Стамбуле на стадионе «Ататюрк» — там, где в 2005 году уже встречались английская и итальянская команды. Тогда «Милан» и «Ливерпуль» на двоих сотворили шедевр — один из величайших матчей в истории футбола, который закончился драматичной победой британцев, отыгравшихся со счета 0:3. Сейчас нет предпосылок для того, чтобы игра «Манчестер Сити» — «Интер» стала великой. Но разве это можно предугадать?

Автор: Гоша Чернов

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