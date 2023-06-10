«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» показывал уверенную игру на протяжении всего турнира: подопечные Хосепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения и вышли в финал, сломив сопротивление сильных соперников. На групповом этапе «Манчестер Сити» занял первое место в группе G, набрав 14 очков, второй стала германская «Боруссия» из Дортмунда (9 очков), третьей — испанская «Севилья» (5), четвертым — датский «Копенгаген» (3). В ночь на 1 июня «Севилья», вылетевшая в Лигу Европы, в седьмой раз стала победителем турнира, обыграв в финале итальянскую «Рому» (1:1, 4:1 — по пенальти).

В ⅛ финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл германский «Лейпциг»: первый матч завершился вничью (1:1), однако в Манчестере подопечные Гвардиолы нанесли «Лейпцигу» разгромное поражение (7:0). Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в том матче забил пять голов, став вторым игроком после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось забить пять мячей в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале английская команда по сумме двух встреч переиграла германскую «Баварию» (3:1, 1:1), а в полуфинале была сильнее победителя Лиги чемпионов 2022 года — испанского «Реала» (1:1, 4:0).

«Интер» вышел в плей-офф, заняв второе место в группе C и набрав 10 очков. Первой стала «Бавария» (18), третьей — испанская «Барселона» (7), четвертой — чешская «Виктория» (0). В ⅛ финала подопечные Симоне Индзаги прошли португальский «Порту» (1:0, 0:0), в ¼ финала команда из Милана оказалась сильнее португальской «Бенфики» (2:0, 3:3). В полуфинале «Интер» в двух матчах переиграл принципиального соперника — итальянский «Милан» (2:0, 1:0).

Команды в третий раз проведут очный матч и первый — в еврокубках, до этого «Манчестер Сити» и «Интер» встречались в товарищеских играх в 2010 и 2011 годах. Команды обменялись победами, обе встречи завершились со счетом 3:0.

Олимпийский стадион в Стамбуле второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов: впервые финальный матч главного еврокубкового турнира прошел в Стамбуле в 2005 году, тогда английский «Ливерпуль» в серии пенальти победил «Милан», отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма. После этого многие болельщики стали называть этот матч «стамбульским чудом».

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Финал, 10.06.2023, 22:00 Манчестер Сити - Интер -

Статистика команд в турнире и результаты сезона

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории. Впервые команда получила шанс выиграть главный европейский клубный турнир в 2021 году, однако тогда с минимальным счетом уступила английскому «Челси» (0:1). В случае победы в матче против «Интера» «Манчестер Сити» завоюет второй еврокубок в истории: в 1970 году команда выиграла Кубок обладателей кубков, обыграв в финале польский «Гурник» (2:1).

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в шестой раз: на счету команды три победы в турнире (в 1964, 1965 и 2010 годах), дважды миланцы уступали в финальной игре (1967, 1972). Если «Интер» обыграет «Манчестер Сити», то сравняется по числу побед в Лиге чемпионов с нидерландским «Аяксом», рекордсменом по победам в турнире является «Реал» (14).

«Манчестер Сити» подходит к финалу в качестве победителя чемпионата и Кубка Англии. В национальном первенстве команда из Манчестера набрала 89 очков, на 5 очков опередив «Арсенал», возглавлявший турнирную таблицу на протяжении большей части сезона. 3 июня подопечные Гвардиолы стали обладателями Кубка Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Лидером «Манчестер Сити» является Холанд, перешедший в команду в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии». В 52 матчах во всех турнирах норвежец забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. В чемпионате Англии Холанд забил 36 мячей, установив новый рекорд турнира. Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 12 голами, рекорд по голам за сезон принадлежит португальцу Криштиану Роналду (17).

«Интер» в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Италии, в финальном матче миланцы со счетом 2:1 обыграли «Фиорентину». В чемпионате страны «Интер» занял третье место, победителем турнира в третий раз в истории стал «Наполи». В текущем сезоне итальянские команды вышли в финал каждого из трех еврокубков, однако в двух из них потерпели поражения: «Рома» в финале Лиги Европы уступила «Севилье», «Фиорентина» в финальном матче Лиги конференций не смогла обыграть английский «Вест Хэм» (1:2).

Лидером «Интера» можно назвать камерунского голкипера Андре Онана, который в текущем розыгрыше Лиге чемпионов является лидером по числу сейвов (45). Рекордсменом по этому показателю является бельгиец Тибо Куртуа, который спас ворота 59 раз в предыдущем сезоне.

Тренерская дуэль

Хосеп Гвардиола | Источник: Reuters

Победа в финале будет иметь огромное значение не только для футболистов, но и тренеров играющих команд. Гвардиола дважды становился победителем Лиги чемпионов в качестве главного тренера, оба раза — с «Барселоной» (2009, 2011). После этого испанец был тренером «Баварии», с которой не смог добиться успехов на европейской арене, с 2016 года специалист возглавляет «Манчестер Сити» и во второй раз сыграет в финале главного европейского турнира. Индзаги, возглавляющий «Интер» с 2021 года, может впервые в тренерской карьере выиграть еврокубок.

Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе петербургского «Зенита», бывший футболист английских клубов «Рединг» и «Фулхэм» Павел Погребняк высказал ТАСС мнение, что команды покажут результативный футбол, и считает, что шансы на победу у обоих клубов равны, несмотря на то что «Манчестер Сити» подходит к игре в роли фаворита. «На данный момент мы, конечно, берем лучшую команду в мире, это “Манчестер Сити”, понятно, что она является фаворитом. Но “Интер” с таким подбором футболистов и тренерской идеей не сильно уступает “Манчестер Сити”. Все же это финал, поэтому шансы 50 на 50», — сказал Погребняк.

Симоне Индзаги | Источник: Reuters

«Сейчас говорят, что итальянский футбол возрождается, что топ-клубы на виду, но давайте быть честными в том, что пока английский футбол — это эталон вообще мирового спорта. Это номер один и по уровню, и по финансовой составляющей, и по тому, насколько квалифицированны футболисты», — добавил он.

Главным арбитром матча будет поляк Шимон Марчиняк, судивший финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 июня польская газета Przeglad Sportowy сообщила, что Марчиняк посетил мероприятие, организованное одним из лидеров националистической польской партии «Конфедерация» Славомиром Ментценом, и может быть отстранен от работы на финале. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комментарии для Przeglad Sportowy сообщила, что организация считает неприемлемыми ценности, продвигаемые партией. Марчиняк заявил, что «никогда не поддерживал какую-либо политическую партию или отдельного политика», а также отстранился от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, позже в УЕФА подтвердили, что Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов.