Индзаги рассказал, что «Интер» попытается сделать в финале против «Сити»
Индзаги заявил, что победа «Интера» над «Манчестер Сити» станет подвигом.
Индзаги заявил, что победа «Интера» над «Манчестер Сити» станет подвигом.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его футболисты совершат подвиг, если обыграют в финале Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити».
Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» пройдет в субботу в Стамбуле, начало — 22:00 мск.
«В субботу у нас есть прекрасная возможность написать историю нашего клуба, это будет очень сложно, но мы постараемся. Мы приложим большие усилия, вместе мы попытаемся совершить подвиг. Я вижу спокойствие в ребятах. Ясно, что чем ближе встреча, тем больше нарастает напряжение. Мы знаем, что этот матч представляет для всего “Интера”, болельщики никогда не оставляли нас и два дерби (против “Милана”) в полуфинале тому пример», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.