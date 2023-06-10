Индзаги рассказал, что «Интер» попытается сделать в финале против «Сити»

«В субботу у нас есть прекрасная возможность написать историю нашего клуба, это будет очень сложно, но мы постараемся. Мы приложим большие усилия, вместе мы попытаемся совершить подвиг. Я вижу спокойствие в ребятах. Ясно, что чем ближе встреча, тем больше нарастает напряжение. Мы знаем, что этот матч представляет для всего “Интера”, болельщики никогда не оставляли нас и два дерби (против “Милана”) в полуфинале тому пример», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.