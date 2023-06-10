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09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Индзаги рассказал, что «Интер» попытается сделать в финале против «Сити»

Индзаги заявил, что победа «Интера» над «Манчестер Сити» станет подвигом.

Интер
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его футболисты совершат подвиг, если обыграют в финале Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити».

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Финал, 10.06.2023, 22:00

Манчестер Сити-Интер-

Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» пройдет в субботу в Стамбуле, начало — 22:00 мск.

«В субботу у нас есть прекрасная возможность написать историю нашего клуба, это будет очень сложно, но мы постараемся. Мы приложим большие усилия, вместе мы попытаемся совершить подвиг. Я вижу спокойствие в ребятах. Ясно, что чем ближе встреча, тем больше нарастает напряжение. Мы знаем, что этот матч представляет для всего “Интера”, болельщики никогда не оставляли нас и два дерби (против “Милана”) в полуфинале тому пример», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

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