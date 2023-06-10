5 причин, почему «Интер» выиграет ЛЧ. Тут и комплексы Гвардиолы, и хорват в составе

«Интер» оказался в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 неожиданно. До старта турнира, летом 2022-го, миланцев ставили в конец топ-10 фаворитов (вместе с «Атлетико»). Соперника «Интеру» по предстоящему финалу — «Манчестер Сити» — котировали куда выше. Эксперты, букмекеры и болельщики изначально называли «горожан» главным претендентом на трофей. Теперь «Интеру» предстоит сражаться за победу в ЛЧ с клубом, идущим за треблом. Что может противопоставить итальянская команда «Сити»?

В «Интер» никто не верит — это плюс для клуба

Первый фактор, который может сыграть за «Интер» — тотальное неверие в команду. «Нерадзурри» не считают фаворитом пары. Но разве это плохо? Играть «Интер» от этого хуже не станет, а вот нервы перед решающей встречей поберёг. На них не давит груз ответственности, выход в финал — уже праздник для команды и болельщиков. Получится выиграть — станут героями, проиграют — уничтожать никто не станет.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Финал, 10.06.2023, 22:00 Манчестер Сити - Интер -

А вот у «Сити» обратная ситуация. Команду и так считали главным фаворитом ЛЧ, а тут ещё и в финале относительно простой соперник. Плюс ко всему команда взяла АПЛ и Кубок Англии — болельщики требуют требл, как от «МЮ» в 1999-м. На футболистов и Хосепа Гвардиолу оказывается огромное давление. Проиграть = упустить уникальный шанс войти в историю, не суметь принести первый трофей ЛЧ клубу, в очередной раз допустить шутки про неудачника Пепа. «Интер» определённо выйдет на игру более спокойным, нежели соперник.

В победной для миланцев Лиге чемпионов — 2009/2010 клуб встретил на своём пути грозную «Барселону» Гвардиолы. Казалось, что «Интеру» не по силам пройти каталонцев. Но они смогли это сделать, переиграть Пепа. А Моуринью выдал классную цитату, подходящую и под предстоящий финал. И именно эти слова перед игрой повторил Ди Марко.

«Победа в Лиге чемпионов — это наша мечта. А для “Барселоны” это навязчивая идея. В этом вся разница». Жозе Моуринью экс-тренер «Интера»

Команда Индзаги набрала крутой ход к концу сезона

В конце зимы — начале весны «Интер» буксовал в Серии А, а руководство серьёзно задумывалось о смене Симоне Индзаги (с конца февраля по середину февраля всего две победы в 11 матчах). Миланцы со скрипом вылезли в полуфинал ЛЧ (обыграли в ⅛ финала «Порту», в четвертьфинале — «Бенфику»), а затем ещё и переиграли «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии. С тех пор «Интер» набрал отличный ход: команда снова начала стабильно побеждать. «Нерадзурри» одержали семь побед в восьми турах Серии А (уступили только «Наполи»), а параллельно без шансов вынесли в полуфинале Лиги чемпионов «Милан». Ещё и забрали Кубок Италии, оказавшись сильнее «Фиорентины».

«Интер» подходит к финалу ЛЧ в отличной форме. Лучшую игру в сезоне демонстрируют Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Да, «Сити» невероятен и также набрал страшный ход к концовке сезона. Но «Интер» точно не испугается грозного соперника и сможет как минимум огрызаться.

Статистика Индзаги в финалах

Игровая карьера Симоне Индзаги не была звёздной, но он попал в мощнейший «Лацио». Вместе с «орлами» экс-форвард выиграл в шести кубковых финалах из шести (три Кубка Италии, два Суперкубка Италии и Суперкубок УЕФА). После завершения игровой карьеры Симоне занялся тренерской деятельностью. В 2016-м он возглавил «Лацио». И выиграл с клубом три кубковых соревнования. Римляне взяли Суперкубок Италии — 2017 и 2019, а также Кубок Италии — 2018/2019. Затем Индзаги ушёл в «Интер» и уже успел завоевать с клубом четыре трофея — два Суперкубка и Кубка Италии. Итого: 13 кубковых побед. Невероятная статистика! Команды Индзаги великолепны в решающих встречах. Мощный фактор в пользу «Интера».

«Интер» точно знает, что ему нужно делать в финале

«Манчестер Сити» показывает невероятный футбол. В ответном полуфинале ЛЧ они смяли «Реал», в АПЛ в чемпионском матче разделались с «Арсеналом», не в лучший день нашли способы переиграть «Юнайтед» в финале Кубка Англии. Команда Гвардиолы почти неуязвима, но, вероятно, изучена детальнее всех в Европе. Да, Пеп любит хитрить, вносить корректировки под каждого соперника, но общие принципы известны. Индзаги понимает, как нужно сыграть «Интеру», чтобы максимизировать шансы на победу.

В финале миланцы вряд ли полезут прессинговать «Сити» и забирать у них мяч. Задача «Интера» — сыграть идеально в обороне, не дать пространства Холанду, Де Брёйне и Гюндогану и максимально пользоваться шансами в контратаках. Благо Лаутаро и Лукаку находятся в отличной форме. А если Гвардиола начнёт хитрить с составом, то не факт, что это закончится добром для «Сити».

«Матч будет очень трудным. Мы не фавориты, но футбол тем и прекрасен. Мы играем против одной из лучших команд в мире. Тренер этой команды всем хорошо известен, но мы постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся менять свой подход к игре. По ходу матча будут отрезки, когда нам придётся активнее атаковать, и отрезки, когда нужно будет хорошо играть в обороне. У нас ещё есть время на подготовку, и мы учитываем каждую мелочь», — отмечает перед игрой Индзаги.

«Нет выигрышной схемы, чтобы победить соперника. Просто нужно иметь сильную мотивацию и высокий командный дух. “Интер”, который очень хорошо проводит контратаки, должен сосредоточиться на этом оружии и напугать англичан этими ускорениями, чтобы они тоже немного испугались и не могли играть так, как хотят». Арриго Сакки итальянский тренер

Хорватский футболист в составе «Интера»

Это, конечно, не так серьёзно, но вообще-то с сезона-2012/2013 в составе победителя Лиги чемпионов непременно играет хорватский футболист. Вот полный список:

2013 год: Марио Манджукич, «Бавария»;

2014 год: Лука Модрич, «Реал»;

2015 год: Иван Ракитич, «Барселона»;

2016 год: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал»;

2017 год: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал»;

2018 год: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал»;

2019 год: Деян Ловрен, «Ливерпуль»;

2020 год: Иван Перишич, «Бавария»;

2021 год: Матео Ковачич, «Челси»;

2022 год: Лука Модрич, «Реал».

В составе «Сити» нет хорватов, а вот у «Интера» есть Марсело Брозович. Хотя «горожане» летом могут изменить положение. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, «Сити» ведёт переговоры с Матео Ковачичем о переходе из «Челси». Но пока что важное преимущество в хорватах на стороне «Интера».

«Сити» при всех факторах остаётся фаворитом встречи. В их пользу можно найти ещё больше доводов. Но списывать «Интер» до матча точно не стоит. Нас ждёт великий вечер в Стамбуле.