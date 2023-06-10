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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур посетит официальную игру своей команды впервые за 13 лет, сообщает The Athletic.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

По информации источника, арабский шейх отправился в Стамбул, чтобы посмотреть, как «горожане» сразятся с миланским «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов-2022/2023.

Отмечается, что шейх Мансур не появлялся на официальных матчах «Ман Сити» уже на протяжении 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась аж в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Бастони высказался о предстоящей решающей встрече.

Напомним, шейх Мансур купил «Манчестер Сити» в 2008 году.

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