Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

По информации источника, арабский шейх отправился в Стамбул, чтобы посмотреть, как «горожане» сразятся с миланским «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов-2022/2023.

Отмечается, что шейх Мансур не появлялся на официальных матчах «Ман Сити» уже на протяжении 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась аж в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Бастони высказался о предстоящей решающей встрече.