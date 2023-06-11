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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев по ошибке поздравил «Манчестер Юнайтед» после финала Лиги чемпионов

Телеведущий Дмитрий Губерниев по ошибке поздравил с победой в Лиге чемпионов не «Манчестер Сити», а другую английскую команду — принципиального соперника «горожан» «Манчестер Юнайтед».

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«Поздравляем “Манчестер Юнайтед”, друзья!» — сказал ведущий во время прямого эфира «Матч ТВ».

Позже Губерниев сам прокомментировал свою ошибку: «И под занавес эфира триумф ведущего! Вместо “Ман Сити” поздравил “Манчестер Юнайтед”! Это пир духа! Ура, товарищи!

Лучшие оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда, после эфира», — написал Губерниев позже в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.

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Первый тайм: 0:0
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