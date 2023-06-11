Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Турции во время финала Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Финал10.06.2023, 22:00 (МСК UTC+3)Ataturk Olympic Stadium, 71142 зрителя
|Хосеп Гвардиола
|Симоне Индзаги
|31
|Эдерсон
90+6′
|24
|Андре Онана
90+2′
|3
|Рубен Диаш
|15
|Франческо Ачерби
|5
|Джон Стоунс
|32
|Федерико Димарко
|6
|Натан Аке
|23
|Николо Барелла
59′
|8
|Илкай Гюндоган
|77
|Марсело Брозович
|16
|Родри
|10
|Лаутаро Мартинес
|20
|Бернарду Силва
|2
|Дензел Дюмфрис
76′
|9
|Эрлин Бреут Холанн
90+2′
|12
|Рауль Белланова
|10
|Джек Грилиш
|36
|Маттео Дармиан
84′
|25
|Мануэль Аканджи
76′
|33
|Данило Д`Амброзио
|2
|Кайл Уокер
|95
|Алессандро Бастони
76′
|17
|Кевин Де Брейне
36′
|8
|Робин Гозенс
|47
|Фил Фоден
|20
|Хакан Чалханоглу
84′
|22
|Генрих Мхитарян
|9
|Эдин Джеко
57′
|90
|Ромелу Лукаку
83′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)