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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У УЕФА снова возникли проблемы с организацией финала ЛЧ. А в Санкт-Петербурге все было бы четко

Наблюдения из Стамбула после закрытия европейского сезона.

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Год назад главный матч еврокубкового сезона был омрачен чудовищным коллапсом: тысячи людей долго не могли попасть на парижский стадион, из-за чего старт матча «Реал» — «Ливерпуль» пришлось отложить на 36 минут. Это помогло лишь отчасти: отчаявшиеся болельщики стали перепрыгивать через ограждения и драться с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Позднее выяснилось, что на входе пробили почти три тысячи фальшивых билетов, и именно это УЕФА и власти Франции называли основной причиной организационной катастрофы. При этом официальные лица умалчивали о том, что Париж получил финал вместо Санкт-Петербурга всего за пару месяцев до игры. Россия за четыре года до этого успешно провела чемпионат мира и была готова к новому крупному событию.

В УЕФА сильно обеспокоились проблемой и уже через год отреагировали на тот провал. Но только местами. Во-первых, впервые все билеты на финал Лиги чемпионов были электронными — их подделать гораздо сложнее, так что шаг верный, хотя и запоздалый. Во-вторых, обе фан-зоны клубов были намеренно разбиты прямо у входа на стадион «Ататюрк», где и прошел финал. Это тоже необычно: почти всегда территории болельщиков располагаются в парках или на площадях в центре города, но арена — хозяйка финала находится на отшибе Стамбула, и добираться до нее довольно проблематично. Уже за три часа до старта на «Ататюрке» было около 20 тысяч зрителей — это очень много.

Источник: Спорт-Экспресс

В целом за работу над ошибками в предматчевой организации УЕФА заслуживает похвалы — диких очередей на входе не было даже за 20 минут до старта, а стадион к этому моменту почти заполнился (в отличие от Парижа-2022). Мне неизвестно о том, чтобы кто-то протестовал из-за изъятия монет на входе. Здесь организаторы решили сразу две проблемы: лишили возможности фанатов бросаться ими и собрали деньги на помощь пострадавшим от землетрясений. Удачный ход.

Но дальше появились сложности. Во-первых, «Ататюрк» построен в этом веке, но уже выглядит уставшим и требующим реконструкции. Вы можете посмеяться над автором, что он начинает с такой детали, но одна из основных проблем — в туалетах, а именно в их количестве и размерах. Я видел, как в перерыве мужчины от безысходности прорывались в женскую уборную, а очереди в свой были бесконечными. Естественно, в туалетах из-за этого царила грязь и антисанитария.

Кстати, об очередях. Еда на стадионе была дорогой (и это нормально), но безвкусной (и это ненормально). Очереди за ней выглядели примерно так же страшно, как и в туалеты. Но тут УЕФА, скорее всего, был ограничен наличием мест для кейтеринга. А вот что помешало организаторам разместить по всему периметру стадиона больше точек с товарами для болельщиков — вопрос. Фан-шопов на 75-тысячном стадионе было преступно мало, и все крохотные, с гигантскими очередями и ограниченным ассортиментом — уже за пару часов до матча половины товаров не было в наличии, а к перерыву там остались только шарфы. А ведь УЕФА при ином подходе мог бы на этом хорошо заработать.

Источник: Reuters

Впрочем, проблемы иного уровня начались уже после финального свистка. Организаторы заранее позаботились о том, чтобы на стадион прибыло как можно больше шаттлов — это, конечно, плюс. Однако выехать с территории арены было почти невозможно. Тьма автобусов и еще большая тьма болельщиков ждали, когда они смогут выехать на единственную узенькую улочку, ведущую со стадиона в город. Нужный шаттл тоже было сложно найти: автобусы стояли как попало, без всякой логики вроде конечной станции, а часто вообще без опознавательных знаков. Люди набивались в шаттл в районе часа ночи, а выезжали только в половине третьего. Страшно представить, что бы случилось, если бы на этой улочке вдруг произошло ДТП — люди бы до сих пор там стояли.

Плюс организаторам только за метро: туда сделали бесплатный вход, а поезда ночью от стадиона ехали напрямую к узловым станциям. Причем народу там было на удивление мало: сложилось впечатление, будто людей просто толком не оповестили об этом уместном для такой тяжелой ночи лайфхаке.

Я тоже сначала не понял, что метро работает, да еще и бесплатно. Для сравнения, в Санкт-Петербурге после матчей каждые 50 метров стоят волонтеры, которые громко все объявляют и регулируют потоки.

Добрался я до дома почти в три часа ночи, но, думаю, мне еще повезло, что отель находился относительно близко к арене. Стамбул — огромный мегаполис, и страшно представить, во сколько у себя оказались те, кто снял номер в азиатской части города.

Следующий финал пройдет в Лондоне, на «Уэмбли» — едва ли там возникнут серьезные организационные проблемы, ведь стадион не раз принимал крупные соревнования. Но Санкт-Петербург точно показал бы класс.

Автор: Гоша Чернов

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