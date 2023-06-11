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15:39 (мск), источник: Газета.Ру

Стала известна судьба пропавшего в Стамбуле во время финала ЛЧ отца тренера «Сити»

Отец тренера английского «Манчестер Сити» Энцо Марески, который пропал в Стамбуле в день финала Лиги чемпионов, был найден. Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

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Об исчезновении отца Марески Паскуале Де Каро стало известно, когда болельщики покинули стадион в столице Турции.

Клуб в соцсетях для болельщиков опубликовал просьбу о помощи в поисках мужчины. В содействии с полицией, которая изучила записи камер видеонаблюдения, его удалось найти. Мужчина, который потерялся в толпе и отбился от своих знакомых, никак не пострадал.

Напомним, 10 июня «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале еврокубка итальянский «Интер» со счетом 1:0.

На 68-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес забил единственный мяч. Ему ассистировал Бернарду Силва.

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