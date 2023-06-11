Стала известна судьба пропавшего в Стамбуле во время финала ЛЧ отца тренера «Сити»

Клуб в соцсетях для болельщиков опубликовал просьбу о помощи в поисках мужчины. В содействии с полицией, которая изучила записи камер видеонаблюдения, его удалось найти. Мужчина, который потерялся в толпе и отбился от своих знакомых, никак не пострадал.