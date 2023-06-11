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16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона

УЕФА опубликовал на своём сайте рейтинг европейских клубов по итогам сезона-2022/2023.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» возглавил рейтинг. На второе место опустилась «Бавария», а на третьем месте находится «Челси». Далее в списке идут «Ливерпуль», «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Барселона» и «Рома». Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).

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