«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона

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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» возглавил рейтинг. На второе место опустилась «Бавария», а на третьем месте находится «Челси». Далее в списке идут «Ливерпуль», «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Барселона» и «Рома». Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.