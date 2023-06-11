Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 11 июня. Россия занимает 18-ю строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/23. Обновленная таблица была опубликована на сайте УЕФА в воскресенье.

На счету России 26,215 балла, после сезона-2021/22 Россия занимала 10-е место с 34,482 очка. По итогам сезона-2022/23, в котором российские клубы не были допущены до соревнований под эгидой УЕФА, Россия получила 4,333 очка. Это число равняется наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. 12,600 очка, набранные российскими клубами в сезоне-2017/18, в обновленной таблице учитываться перестали.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия (109,570 балла), второе — Испания (92,998), третье — Германия (82,481), четвертое — Италия (81,926), пятое — Франция (61,164), шестое — Нидерланды (59,900). В первую десятку также вошли Португалия (56,216), Бельгия (42,200), Шотландия (36,400) и Австрия (34,000).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в еврокубках. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационного раунда дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко.