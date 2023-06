Холанд курил сигару и тусил дольше всех. «Сити» второй день безбашенно отмечает требл

На прошлой неделе после финала Кубка Англии игроки веселились под песню Freed From Desire группы Gala, изменив слова припева на Gundo’s on fire, your defence is terrified («Гюндо в огне, ваша оборона в ужасе»). На лондонском стадионе болельщиков заряжал Родри, а в раздевалке на «Ататюрке» хит Gala переделали уже в его честь — скромный испанец заслужил самую мощную похвалу от партнёров.