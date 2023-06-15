В УЕФА извинились за скандал вокруг флага Украины в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» 10 июня в Стамбуле обыграл «Интер» (1:0) и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. По словам фаната, проживающего в Израиле уроженца Одессы, на одежде одного из охранников была эмблема Турецкой футбольной федерации. Инцидент вызвал негодования на Украине, где местные СМИ назвали это скандалом. Генеральный секретарь Украинской ассоциация футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c3c1fb996fab412d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-67991642&hd=2&id=456284726&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прежде всего, имейте в виду, что безопасность на стадионе находится в ведении местных организаторов и местной полиции. Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда начальник турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинские флаги на стадионах. Организация действительно активно демонстрировала призывы к миру во всех своих играх с начала конфликта на Украине», — сказал представитель УЕФА.