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19:34 (мск), источник: БЕЛТА

Албанский «Партизани» стал соперником БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Партизани
БАТЭЛига чемпионов: таблица и календарь
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Представитель Беларуси в главном континентальном турнире борисовский БАТЭ в стартовом раунде встретится с албанским клубом «Партизани» из Тираны. Матчи состоятся 11−12 и 18—19 июля. Чтобы пробиться в число 32 участников группового этапа ЛЧ, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

В первом раунде квалификации Лиги конференций минское «Динамо» будет соперничать с боснийским «Железничаром» из Сараево, а соперником гродненского «Немана» будет «Вадуц» из Лихтенштейна. Встречи пройдут 13 и 20 июля. Еще один представитель Беларуси в этом турнире «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго круга ЛК, жеребьевка которого состоится 21 июня.

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