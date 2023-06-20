Албанский «Партизани» стал соперником БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Представитель Беларуси в главном континентальном турнире борисовский БАТЭ в стартовом раунде встретится с албанским клубом «Партизани» из Тираны. Матчи состоятся 11−12 и 18—19 июля . Чтобы пробиться в число 32 участников группового этапа ЛЧ, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

В первом раунде квалификации Лиги конференций минское «Динамо» будет соперничать с боснийским «Железничаром» из Сараево, а соперником гродненского «Немана» будет «Вадуц» из Лихтенштейна. Встречи пройдут 13 и 20 июля. Еще один представитель Беларуси в этом турнире «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго круга ЛК, жеребьевка которого состоится 21 июня.