Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации.
Специалист сообщил об этом в электронном письме, отправленном на имя главы совета Звонимира Бобана.
«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — приводит Ansa текст письма.
60-летний специалист получил 4-матчевый бан за оскорбления арбитра финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. 1:4). Моуринью был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.
Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24. Кроме того, УЕФА оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.