«Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела о финансовых махинациях
«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.
«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.
Как сообщает Tuttosport, делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы положить конец делу.
Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».
Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.
Ранее сообщалось, что с «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды.
Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице.