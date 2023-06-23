УЕФА отстранил испанскую «Осасуну» от участия в Лиге конференций
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении «Осасуны» по поводу участия в договорных матчах.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении «Осасуны» по поводу участия в договорных матчах.
ТАСС, 23 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил испанскую «Осасуну» от участия в Лиге конференций сезона-2023/24. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Осасуны».
По итогам завершившегося сезона «Осасуна» заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и получила право выступить в Лиге конференций.
7 июня газеты Mundo Deportivo сообщила, что УЕФА открыл дело против «Осасуны» на причастность к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14. Процесс расследования был запущен после того, как Верховный суд Испании признал виновными членов совета директоров «Осасуны», в том числе президента, за преступления, связанные с незаконным присвоением, фальсификацией документов и спортивной коррупцией. В частности, была подтверждена причастность клуба к двум договорным матчам — против «Бетиса» и «Вальядолида».
В пресс-службе клуба заявили, что не согласны с решением УЕФА и оспорят отстранение. Восьмое место по итогам чемпионата Испании занял «Атлетик» из Бильбао.