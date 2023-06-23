УЕФА отстранил испанскую «Осасуну» от участия в Лиге конференций

7 июня газеты Mundo Deportivo сообщила, что УЕФА открыл дело против «Осасуны» на причастность к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14. Процесс расследования был запущен после того, как Верховный суд Испании признал виновными членов совета директоров «Осасуны», в том числе президента, за преступления, связанные с незаконным присвоением, фальсификацией документов и спортивной коррупцией. В частности, была подтверждена причастность клуба к двум договорным матчам — против «Бетиса» и «Вальядолида».