В Хорватии высказались о первом сопернике «Астаны» в Лиге чемпионов

«Я думаю, что казахстанский клуб является фаворитом. “Астана” имеет большой опыт выступлений в еврокубках, к тому же сборная Казахстана испытывает определенный подъем. На фоне этого вполне можно ожидать успехов от вашего чемпиона страны. Тем не менее, шансы есть и у тбилисского “Динамо”. Впрочем, для хорватского чемпиона было бы предпочтительнее, если бы прошел именно грузинский клуб. Ведь проблема в матчах с казахстанскими клубами — это огромное расстояние между городами», — отметил Рузич.