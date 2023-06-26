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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

В Хорватии высказались о первом сопернике «Астаны» в Лиге чемпионов

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал фаворита в матче Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» (Тбилиси). Также он выбрал предпочтительного для загребского «Динамо» оппонента.

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Источник: ФК "Астана"

Первый матч между соперниками пройдет 11/12 июля в столице Казахстана, а ответная встреча запланирована на 18/19 июля в Грузии. Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с хорватским чемпионом.

«Я думаю, что казахстанский клуб является фаворитом. “Астана” имеет большой опыт выступлений в еврокубках, к тому же сборная Казахстана испытывает определенный подъем. На фоне этого вполне можно ожидать успехов от вашего чемпиона страны. Тем не менее, шансы есть и у тбилисского “Динамо”. Впрочем, для хорватского чемпиона было бы предпочтительнее, если бы прошел именно грузинский клуб. Ведь проблема в матчах с казахстанскими клубами — это огромное расстояние между городами», — отметил Рузич.

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