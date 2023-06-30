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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА одобрил участие «Барселоны» в следующем сезоне ЛЧ

УЕФА допустил «Барселону» до участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Cadena SER.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, представители ассоциации завершили расследование в связи с «делом Негрейры».

Ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал о диалоге с руководителем УЕФА Александером Чеферином по поводу возможного отстранения клуба из еврокубков.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

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