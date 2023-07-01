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22:31 (мск), источник: ТАСС

РФС ведет диалог с УЕФА по возвращению российских судей к работе на международных матчах

Ранее УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) находится в диалоге с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения российских арбитров к работе на международных матчах. Об этом ТАСС в субботу сообщили в РФС.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщил, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой организации. Отсутствие их назначений объяснялось в том числе сложной логистикой.

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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