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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Погода и газон. Тренер «Динамо» назвал главные проблемы перед матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

Выездной матч со столичной «Астаной» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов будет непростым. Именно так считает главный тренер гостей из тбилисского «Динамо» (Грузия) Георгий Чиабришвили, о чем он сообщил на предматчевой пресс-конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Первая игра между командами пройдет уже завтра, 12 июля, на «Астана Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Ответная встреча состоится в Тбилиси 19 июля.

— Какие ожидания от завтрашней игры? Нет тренера, который не ожидал бы победы своей команды. Поэтому мы надеемся на победу.

— В комментариях в интернете грузинские болельщики пишут, что нынешняя «Астана» — не соперник для нынешнего «Динамо». Каково ваше мнение?

— Конечно, если будем проводить параллели, то могу сказать, что мы играем с очень сильной командой.

— Как оцените «Астану»? И есть ли травмированные в составе?

— В команде есть микротравмы. Главная потеря — травма Торнике Киркитадзе. У соперника в составе опытные футболисты, многие из них играют или выступали ранее за национальные сборные своих стран.

— Последние успехи грузинских футболистов, в том числе выступление на молодежном чемпионате Европе, влияют на интерес людей к футболу в целом?

— Да, вы точно заметили, что у нас хорошее время. Многие игроки, которые сейчас успешно играют за основную и молодежную сборные страны, те же Кварацхелия и Мамардашвили, — воспитанники «Динамо». Мы замечаем, что отношение к футболу в стране меняется.

— Станет ли искусственный газон проблемой для «Динамо»?

— Да. И газон, и погода станут проблемой.

— Вы уже успели попробовать бешпармак? Можете сравнить с хинкали?

— Чтобы не опоздать на пресс-конференцию, мы приехали сразу сюда из аэропорта. Поэтому не успели.

— Завтра синоптики прогнозируют 35−38 градусов жары. Насколько это для вас непривычно?

— Для нас эта погода не новость, но в Тбилиси в этом году такой жары нет. Поэтому пока мы не адаптированы.

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