БАТЭ и «Партизани» сыграли вничью в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Источник: БАТЭ

В начале встречи в Тиране подопечные Кирилла Альшевского в основном оборонялись, но постепенно освоились и провели несколько опасных контратак. Однако ни хозяевам, ни гостям до перерыва не удалось отличиться. Не прошло и 10 минут после начала второй половины игры, как борисовчане вышли вперед — точный удар из пределов штрафной площади нанес Дмитрий Антилевский. Пропустив мяч, хозяева пошли вперед большими силами и вскоре Теди Кара восстановил равновесие в счете.

Ответный матч БАТЭ и «Партизани» состоится 18 июля на поле ФК «Мезековешд» в Венгрии. В случае успеха по сумме двух встреч с албанским клубом борисовчан ждет встреча с чемпионом Кипра «Арисом» из Лимасола. Чтобы пробиться в число 32 участников группового этапа ЛЧ, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.