БАТЭ и «Партизани» сыграли вничью в квалификации футбольной Лиги чемпионов

В начале встречи в Тиране подопечные Кирилла Альшевского в основном оборонялись, но постепенно освоились и провели несколько опасных контратак. Однако ни хозяевам, ни гостям до перерыва не удалось отличиться. Не прошло и 10 минут после начала второй половины игры, как борисовчане вышли вперед — точный удар из пределов штрафной площади нанес Дмитрий Антилевский. Пропустив мяч, хозяева пошли вперед большими силами и вскоре Теди Кара восстановил равновесие в счете.
Ответный матч БАТЭ и «Партизани» состоится 18 июля на поле ФК «Мезековешд» в Венгрии. В случае успеха по сумме двух встреч с албанским клубом борисовчан ждет встреча с чемпионом Кипра «Арисом» из Лимасола. Чтобы пробиться в число 32 участников группового этапа ЛЧ, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.
Еще два представителя Беларуси в еврокубковых турнирах свои первые матчи квалификации Лиги конференций проведут 13 июля. Минское «Динамо» сыграет в Сараево с боснийским «Железничаром», а гродненский «Неман» также на выезде встретится с лихтенштейнским «Вадуцем». Обладатель Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго раунда квалификации ЛК, где его соперником будет кипрский АЕК из Ларнаки.