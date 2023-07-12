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БАТЭ
11
11.07
Балкани
Лудогорец
20
11.07
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
01
11.07
Олимпия Л
Валмиера
21
11.07
Ракув
Флора
10
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
04
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Жальгирис В
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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ и «Партизани» сыграли вничью в квалификации футбольной Лиги чемпионов

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью 1:1 с албанским «Партизани» в первом поединке стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Партизани
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Источник: БАТЭ

В начале встречи в Тиране подопечные Кирилла Альшевского в основном оборонялись, но постепенно освоились и провели несколько опасных контратак. Однако ни хозяевам, ни гостям до перерыва не удалось отличиться. Не прошло и 10 минут после начала второй половины игры, как борисовчане вышли вперед — точный удар из пределов штрафной площади нанес Дмитрий Антилевский. Пропустив мяч, хозяева пошли вперед большими силами и вскоре Теди Кара восстановил равновесие в счете.

Ответный матч БАТЭ и «Партизани» состоится 18 июля на поле ФК «Мезековешд» в Венгрии. В случае успеха по сумме двух встреч с албанским клубом борисовчан ждет встреча с чемпионом Кипра «Арисом» из Лимасола. Чтобы пробиться в число 32 участников группового этапа ЛЧ, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Еще два представителя Беларуси в еврокубковых турнирах свои первые матчи квалификации Лиги конференций проведут 13 июля. Минское «Динамо» сыграет в Сараево с боснийским «Железничаром», а гродненский «Неман» также на выезде встретится с лихтенштейнским «Вадуцем». Обладатель Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго раунда квалификации ЛК, где его соперником будет кипрский АЕК из Ларнаки.

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1:1
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БАТЭ
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